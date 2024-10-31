Следует переоценить объективность: в ЕС рекомендуют Украине возобновить работу вещателей вместо телемарафона

В Европейской комиссии подвергли критике телемарафон "Единые новости" и заявили, что Украина должна работать над восстановлением "плюралистического медиаландшафта". В частности , Брюссель ждет от Украины возобновления работы вещателей.

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Об этом идет речь в обновленном отчете Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС. В Евросоюзе впервые выступили с четкой критикой телемарафона.

Одно из критических замечаний Брюсселя касается финансирования из госбюджета "Единых новостей". Также в Еврокомиссии высказали сомнения в объективности этой площадки.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, есть ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", – говорится в отчете.

Кроме того, Еврокомиссии дали критические замечания по телеканалу "Рада". Там напомнили, что главной задачей этого канала должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции". Зато оппозиция имеет низкий уровень представленности на телеканале, а трансляция заседаний парламента, которую остановили в 2022 году, так и не была возобновлена.

Стоит отметить, что такой отчет Еврокомиссия делает ежегодно обо всех государствах-кандидатах на членство в ЕС, включая Украину. В этом документе в частности анализируют, как государства придерживаются основополагающих ценностей ЕС, к которым относится также уважение свободы слова и свободы выражения.

Также в этом отчете Еврокомиссия определяет задачи для стран-кандидатов в ближайшее время.

В частности, о работе телевизионных вещателей в документе отмечено: Евросоюз ожидает, что власти Украины будут "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", постепенно снимая ограничения. И это ожидание не связано с завершением военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, только 21% украинцев доверяют телемарафону. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.

Доверие украинцев к телемарафону все больше падает. В феврале этого года на телемарафону доверяли 36% украинцев. Она стала вдвое меньше, чем была в мае 2022 года.

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