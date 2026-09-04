"Следите за новостями": Сибига заинтриговал заявлением о мирных переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заинтриговал заявлением о мирных переговорах с Россией. По его словам, мирные усилия могут приобрести "новую динамику".

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Свой прогноз главный дипломат Украины связывает с возобновлением "активной политико-дипломатической работы в ряде столиц". Об этом Сибига рассказал во время пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Что сказал Сибига

Сибига предположил, что мирный процесс может активизироваться.

"Недавно президент Зеленский провел беседу с американской переговорной группой. С американской переговорной группой, с ее членами, поддерживается регулярный контакт. И этот диалог не прерывался. И я рекомендую вам сейчас следить за новостями", – сказал министр.

Сибига также отметил важность постоянного участия США в переговорном процессе.

"Сейчас, как я считаю, у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной фазы, политико-дипломатической фазы, во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", – намекнул на возможные сдвиги Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября президент Украины анонсировал приезд в Киев спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Кушнера. В настоящее время идет подготовка к организации этого визита.

Между тем российский диктатор Владимир Путин пригрозил массированными ударами по энергетике Украины. Также он упомянул о "замороженных переговорах" и "окружении 5 тысяч военных ВСУ".

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