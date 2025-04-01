Страны 'Веймар+' договорились об увеличении помощи Украине и новых санкциях против РФ

Министры иностранных дел стран формата "Веймар+" (Польша, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также президент Европейской комиссии Кая Каллас заявили, что увеличат помощь Украине. Кроме того, главные союзники Украины обязались рассмотреть новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.

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Как сообщает Reuters, об этом говорится в декларации по результатам встречи глав МИД стран, которая состоялась в Мадриде 31 марта. Главные дипломаты "Веймар+" призвали Москву согласиться на "немедленное и безоговорочное прекращение огня на равных условиях и с полной реализацией".

Они заявили, что готовы оказать дальнейшее давление на РФ, в том числе путем принятия новых санкций, чтобы гарантировать, что Киев находится в "наилучшей возможной позиции для обеспечения справедливого и прочного мира".

Главы ведомств также заявили, что увеличат военное, политическое и гуманитарное финансирование военных усилий Украины. Дополнительные подробности о новой помощи пока неизвестны.

В документы говорится, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины. "Мы готовы играть ведущую роль в этом отношении", – заявили европейские чиновники.

Также отмечается, что они не примут никаких соглашений, ограничивающих оборонную промышленность Украины или военное присутствие стран-партнеров на украинской территории.

В заявлении, среди прочего, говорится, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ею ущерб. Испания подталкивает союзников использовать такие активы в качестве альтернативной формы финансовой помощи Украине или даже увеличить собственные расходы на оборону.

Встреча так называемой группы G5+ или Weimar+ состоялась в третью годовщину освобождения города Буча на Киевщине, где российские оккупационные войска зверствовали в феврале-марте 2022 года, расстреливая мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты громад Великобритании Линдси Гойл заявил, что у власти и оппозиции страны есть единодушное мнение в вопросе поддержки Украины. Чиновники убеждены, что Украина заслуживает устойчивого и справедливого мира.

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