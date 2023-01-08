Сколько нужно времени, чтобы начать обучать воинов ВСУ управлять БМП Bradley: в Пентагоне указали сроки

В рамках последней помощи от США Украине поступят около полусотни боевых машин пехоты М2 Bradley, которые называют истребителями танков. Но чтобы развернуть для бойцов ВСУ программу обучения по управлению этой техникой понадобится несколько месяцев.

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Хотя сам учебный курс будет длиться месяц, и в нем примут участие сотни украинских воинов. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Украины, РФ и Евразии Лора Купер, передает сайт Пентагона.

"Эта новая учебная программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", – заверила Купер.

По ее словам, запуск новой общевойсковой подготовки состоится позже в этом месяце, то есть еще в январе 2023 года.

"Нужно несколько месяцев, чтобы развернуть программу подготовки к использованию новой техники. Но мы сможем помочь украинцам воспользоваться этой возможностью", – уточнила представитель Пентагона.

Напомним: 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. В него впервые войдет около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

В то же время в Германии официально анонсировали передачу Украине БМП Marder. Такая военная помощь может оказать больше огневого могущества ВСУ на поле боя. Об особенностях обоих БМП и их сравнении читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно. В частности, из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных.

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