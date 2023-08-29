Несколько дней наблюдаю скандал с зимними куртками для МО. Не хотел комментировать и разбираться кто там кому родственник, так как считаю, что главное в изделии - соответствие качеству и цена. Да и своей работы хватает.

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Но ко мне, как к владельцу "Текстиль-Контакта", который производил в 2022 и производит сейчас в т.ч. зимнюю форму, обратилось уже много журналистов с уточнением по ценам. Лучше всем сразу напишу тут, а то бывало сталкивался, что любой ответ могут перекрутить или сократить, выхолостив суть. А еще обидно, когда пишут про неспроможнисть украинских швейников по сравнению с турками или китайцами. Это неправда и даже при равных условиях без всяких преференций реальные украинские производители легковики никогда не уступят внутреннего рынка.

Теперь информация по ценам.

2022 год.

Куртка зимова вітро-волого захисна (КВВЗ). Сложнейшее для швейника изделие из двух частей - (внутренней и внешней курток), поставлялось по утверждённым Минобороны ТУ (~ на 60 листах, где подробно описаны все линейные и физико-механические показатели) из тканей на которые МО давно утвердило свои жесткие ТУ (это ещё 12 листов требований).

Поставки КВВЗ на МОУ от моей компании (и от ещё многих крупных производителей, которых я знаю, хоть за всех не скажу) шли по цене 2490 грн. (в т.ч. НДС!).

Сначала (до скачка курса с 28 до 38 грн за $) это было 88$

А для тех кому платили после 20 июля и до конца года 2490 грн превратились в 65$. И все это с НДС. И индексацию никто нам не делал.

Закупки шли по упрощенной процедуре "по срочной потребности". Цены остальных поставщиков и количества в открытом доступе по понятным причинам МО не публиковало.

2023 год.

Стараниями Даны Яровой после многочисленных зимне-весенних баталий в мае при МОУ создаётся Громадська антикорупційна рада. И торги из закрытого режима постепенно переходят на Прозорро.

Летом начались торги по зимним курткам. Никто из турков на них даже не вышел. Это и понятно, очікувана вартість была очень низкой и в гривнах, а не в валюте, а предоплата вообще не предусматривалась.

Контракты по КВВЗ, тип 1 (это по таким же ТУ, как и в прошлом году, см. на фото к посту) подписываются по 2832 грн (с НДС).

Это пока ~75$ (с НДС). Если конечно курс опять не улетит.

Кроме того разыгрываются КВВЗ, тип 2 (т.н. "штурмовая"). На них уже новые утверждённые ТУ. Эта куртка отличается тем, что она идёт одним сложным изделием, а не из двух частей. И ткань верха там с мембранным покрытием (для лучшего вывода влаги).

За счёт удорожания сырья эти куртки дороже в себестоимости.

Цена ее на торгах в Прозорро - 3273 грн (с НДС)

При курсе 38 это 86$ (с НДС, замечу!)

По турецким курткам.

Сравнивать КВВЗ пошитые украинскими поставщиками по утверждённым МОУ ТУ с тем, что из-за острой нехватки напрямую закупалось в прошлом году у турков просто невозможно. Это совершенно разные изделия. Турки поставляли по согласованным "зразкам-эталонам" с минимальным техописанием в несколько строчек (или страниц, я не знаю).

Не только по качеству, но и по ценам сравнение в любом случае будет некорректное. Ведь к 86$ закупки турецкой куртки нужно добавить сначала 12% пошлины, а потом 20% НДС, которые никто не отменял. Поэтому получается ещё + 35% к цене изделия. Но при этом все мы понимаем, что в прошлом году мощности украинских швейников не хватало (т.к. капец как долго утверждалось бюджетное финансирование и финальные потребности по зиме в итоге озвучили в августе-сентябре), а поставщики турецких/китайских курток воспользовались этим и неслабо заработали.

Украинские же производители в 2022 г. в основном сработали в лучшем случае в ноль или в минус. Сначала из-за скачка курса, а потом потери от блекаута, покупка генераторов, роста цен на комплектующие и пр. и пр.

При всем при этом потом на рабочей встрече министра обороны в Минэкономики с украинскими швейниками и обувщиками мы узнали, что отечественные производители закрыли 2/3 потребностей по вещевому имуществу для МО. Хотя при этом 2/3 оплат ушли на иностранных поставщиков по прямым валютным договорам.

При этом не забываем про наши отчисления в бюджет. Мы посчитали, что с каждого оплаченного нам изделия государство получает 30% назад в виде прямых налогов. Не говоря уже о том, что оставшиеся деньги работают на нашу, а не китайскую или турецкую экономики…

В любом случае комментировать по ценам мне больше нечего. Разве что попалась в ZN крайне любопытная информация про одну из поставок военной формы (зимних курток и штанов) уже украинской компанией но по ценам более, чем в два раза выше, чем их поставляли давно работавшие на рынке и дорожащие репутацией производители. Которые тоже могли бы воспользоваться ситуацией, когда "наши ребята мёрзнут" и загнуть цены, но этого не сделали. Зато постаралось ТОВ "ЕДʼЮГЕТ". 65% которого принадлежит бывшему министру МОЗ Максиму Степанову и его жене, которые, как пишет ZN, получили в прошлом году 185 миллионов за поставку формы. Никому из известных мне швейников ни раньше, ни потом про эту компанию не слышал. Но поставили и поставили.

Однако мне из спортивного интереса стало интересно почем. И вот в открытых (!) источниках нашёл ссылку только на один их прошлогодний контракт. Оказалось, что они поставляла на Харьковскую военную администрацию на 83 млн. КВВЗ (куртка вітро-волога захистна) и ШВВЗ (штани вітро-волого захистні), только в контракте не указано, что изделие должно соответствовать утверждённым МОУ техусловиям, так что подозреваю, что там тоже непонятно качество этих зимних курток и штанов. Зато с частичной предоплатой и по следующим ценам (на 2-м фото - скрин из контракта):

- КВВЗ 5284.00 грн. (без НДС)

- ШВВЗ 3216.00 грн. (без НДС)

Напоминаю, что основные крупные производители (включая "Текстиль-Контакт") до конца 2022 года поставляли эту продукцию (причём в соответсвии с утверждёнными Минобороны ТУ) так:

- КВВЗ 2460.00 грн. (с НДС)

- ШВВЗ 1500.00 грн. (с НДС)

Нехилый навар у "ЕД’ЮГЕТ" получается. При этом посмотрел, что они тогда ещё и на едином 2% налоге были. Умеют же люди даже во время войны ничего не бояться и не стесняться…

Зато порадовала новость, что сегодня на должность руководителя агенства ресурсного обеспечения МО назначен Арсен Жумадилов. Сейчас он служит в ВСУ, а раньше руководил ДП МЗУ и реально сделал все, чтобы закупки медпродукции были зоной без коррупции. Мы в апреле 2020 помню выиграли первый большой тендер, который они провели на 200 млн.грн. на защитные медицинские комбинезоны, которых в начале эпидемии остро не хватало. Приступили к работе, но министр Степанов зарубил этот контракт и МОЗ напрямую закупил китайские комбезы в два раза дороже - уже за 400 млн. А ему потом поставщики ещё и сроки поставки сорвали в разы. Но эта история и так тогда нашумела, не буду повторяться.

Очень надеюсь, что первое, что сделает Арсен - наведёт порядок с прогнозирование и планированием закупок. Ведь самая большая проблема для производителей - это когда вроде и потребность есть и деньги минфин выделил, а сроки - "на вчера"!

В этом году кстати опять может повториться история с турецкой зимней формой. И не только с ней. Ведь к сожалению на вещевое обеспечение в 2023 г. Минфин выделяет деньги очень и очень медленно и мало. По многим позициям с начала года вообще не было ни единой закупки, хоть потребности огромные. При этом многие швейники в этом году простаивают. Только потом ударят морозы и снова многочисленные заказчики будут под конец года пытаться успеть использовать истекающее 31 декабря финансирование. И опять "совершенно случайно" может оказаться, что успевают только турецкие компании…

На первом фото - зимняя куртка пошитая согласно ТУ МОУ.