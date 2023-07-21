За рік по призначенню головою САП Олександр Клименко стикнувся із серйозним викликом. Скандал, що витік у пресу минулого тижня, поставив під сумнів репутацію не лише Клименка, а й усієї інституції, яку він очолює.

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На тлі розслідування найгучнішого корупційного кейсу про хабар у три мільйони доларів голові Верховного суду Князєву очільника САП, за призначення якого відчайдушно боролася громадськість, звинуватив у тиску колега — процесуальний прокурор у справі Князєва Олександр Омельченко. Каменем спотикання, за словами журналістів, які опублікували матеріал на цю тему, став телефон Князєва, який Омельченко нібито відправив до Польщі на незалежну експертизу, побоюючись знищення інформації, що містилася на ньому, в Україні. Тоді як Клименко начебто був проти. За це Омельченко буцімто поплатився своєю посадою.

Журналісти, які висвітлювали ситуацію з Омельченком, також опублікували несанкціоновані аудіозаписи матеріалів слідства, де в розмовах зі спільником Князєва адвокатом Олегом Горецьким фігурує заступник Клименка Андрій Синюк. Він колись був суперником Клименка на конкурсі на посаду голови САП, а також мав репутацію протеже офісу президента. Синюк конкурс програв і автоматично став заступником Клименка, а тепер кинув тінь на свого шефа.

Що відповість на цей виклик голова САП Олександр Клименко? Які аргументи протипоставить тим, хто, не вислухавши другої сторони, зайняв викривальну позицію й почав, не замислюючись, бити по тому, що самі так довго будували? Чи вплинуть події, що відбулися, на результати розслідування справи Князєва?

Наше інтерв’ю було заплановано до витоку інформації та заяв прокурора Омельченка. Тому всю першу частину розмови довелося присвятити справі Князєва та позиції голови САП. Залишивши назрілу реформу САП і прогнози щодо інших топових розслідувань на другу частину інтерв`ю, яку ми опублікуємо незабаром.