Сизов: борьба с фишинговыми сайтами – это очередная коррупционная схема по отжиму доменов и бизнеса

Сегодня, 29 мая, на рассмотрении в Парламенте находится законопроект 9250 о противодействии фишингу. Как считает ряд экспертов, у документа есть риск превратиться в элемент жесткой цензуры в украинском сегменте интернета.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на оценку ситуации главного редактора Internetua.com Дмитрия Сизова.

Сизов считает, что система блокирования доменов несет угрозы информационной безопасности Украины и нарушает действующее законодательство. По его словам, система нелегальной фильтрации якобы фишинговых доменов была введена еще в начале года. Теперь депутаты от власти планируют законодательно легализовать.

"Сначала нужно посмотреть, кто лоббирует эту систему в Украине. Это некоторые бывшие сотрудники киберполиции, которые в свое время изымали серверы у предпринимателей, требуя за прекращение дела деньги. Сейчас они оказались в СНБО и, вероятно, хотят продолжить свою "отжимальную" деятельность", – объяснил Сизов.

По его данным, сам фишинг напрямую занимает всего процентов 10 от всех мошенничеств в украинском интернете.

"Намного больше потерь люди несут от продажи онлайн несуществующих товаров, звонков по телефону от "родных" с просьбой прислать деньги, и даже от цыганок-гадалок, которые ловко выманивают значительные суммы. А сейчас в скором времени начнут использовать искусственный интеллект, вот где будет мошенникам разгуляться !, – отметил эксперт.

Он считает, что может быть несколько причин создания подобной системы и инициирования соответствующего законопроекта.

"На мой взгляд, вся эта так называемая борьба с фишинговыми сайтами это очередная коррупционная схема. Например, по отжиму доменов, бизнесу, по устройству проблем для компании, а затем их героическому решению за рэкетирские гонорары.

Еще одно предположение, что речь идет об очередном "распиле" денег. Причем неизвестно чьих. На эти деньги в очень короткие сроки все вдруг была создана не дешевая система. То есть это все незаконно, на это все не выделялся бюджет, но вдруг оно оказывается созданным и уже работает", – отметил Сизов.

Третья возможная причина касается следующих выборов.

"Также речь может идти о подготовке к предстоящим выборам в 2024 году. И здесь все очень серьезно. Напишет, скажем, Цензор.нет или любой сайт что-то о президенте что-то не "дуполизирующее", а его сразу возьмут и отключат от сети.Ко мне уже обращались представители власти с требованием изменить заглавие, которое им не нравится. А если бы была возможность вообще отобрать домен?