Ракеты для ПВО и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи

Берлин продолжает поддерживать Украину по борьбе с российской агрессией. В понедельник, 17 марта, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи.

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В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, беспилотники и специальное оборудование. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства.

В частности, Украине передали 24 бронированные машины MRAP с защитой от мин, три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями и 10 тысяч боеприпасов.

Также украинские военные получили ракеты для ПВО IRIS-T SLM, боеприпасы для танков LEOPARD 1 и БМП MARDER, 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тысячи снарядов калибра 122 мм и 8 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 мм.

Для усиления разведки передано 50 беспилотников VECTOR вместе с запчастями и 30 систем обнаружения вражеских дронов.

Кроме того, Украина получила 30 дистанционно управляемых гусеничных машин Gereon RCS, две машины разминирования WISENT 1, две минные плуги и 100 переносных систем разминирования H-PEMBS.

Отдельно немецкие партнеры передали два защищенных автомобиля для пограничников, 95 штурмовых винтовок MK 556 и 1340 штурмовых винтовок HK 416, 255 инфракрасных биноклей, 556 лазерных дальномеров и 487 000 аптечек.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Силы обороны Украины могут получить больше французских истребителей Mirage 2000. Первые подобные самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Франции выделит Украине военную помощь, профинансировав ее процентами из замороженных активов РФ. Речь идет о сумме €195 миллионов, которая будет направлена на поставку артиллерийских боеприпасов и авиабомб.

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