'Система Patriot не стоит в правительственном квартале': Зеленский рассказал о текущей защищенности Украины от воздушных атак. Видео

Несмотря на то, что столица Украины по сравнению с другими городами является наиболее защищенной от воздушных атак врага, страна-агрессор атакует таким количеством средств поражения, что защититься полностью невозможно. Дело в том, что Украине все еще не хватает систем ПВО.

Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в интервью для Sky News. Украинский лидер привел для примера воздушный удар захватчиков по Киеву, когда было попадание в правительственном квартале.

В составе противовоздушной обороны Киева среди прочего, задействована одна установка Patriot, рассказал украинский лидер.

Как защищают воздух Украины

"Конечно, мы бы очень хотели бы иметь системы Patriot для всех городов, но у нас их нет. И, конечно, система Patriot не стоит в самом правительственном квартале. И даже с этими системами (бывают такие попадания), потому что таких систем ПВО недостаточно, очень малое количество в Украине", – отметил Владимир Зеленский.

Президент сказал, что ночь на 7 сентября "действительно была очень тяжелой " – потому что страну одновременно атаковали более 800 "Шахедов" и около 15 ракет.

"Невозможно иметь достаточно систем, чтобы остановить 800 дронов. Нам бы пришлось стягивать всю систему ПВО, которая есть в стране, в одно место. И сложно представить, как уничтожать такое количество атакующих средств", – отметил украинский лидер.

Как защищают воздух наши соседи

Но так или иначе, украинские защитники все равно это делают – причем довольно успешно. Владимир Зеленский привел пример с недавним вторжением российских дронов в воздух Польши: поляки из 19 сбили лишь четыре цели, тогда как украинские воины из 810 дронов врага сбили 700.

Признав, что сравнение не совсем корректное (потому что Польша, в отличие от Украины, не в состоянии войны, и поэтому не находится наготове каждую минуту), президент Украины отметил, что поляки "вряд ли смогут спасти людей, если у них будет массовая атака" с воздуха.

Что известно об ударах РФ по Киеву 7 сентября

Ночью 7 сентября РФ атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах, а также здание правительства в Печерском районе.

В результате попадания "Шахеда" по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибли три человека, еще 20 получили ранения. Среди жертв российской атаки – 32-летняя Виктория Гребенюк и ее трехмесячный сын Роман.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия старается нанести боль Украине и удары становятся более наглыми. Это свидетельствует о том, что Кремль испытывает мир, сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, анализ обломков показал, что РФ атаковала здание Кабмина в Киеве не "Шахедом", а крылатой ракетой "Искандер". Ее боевая часть весом 450 кг не взорвалась – иначе последствия были бы более драматичными.

