'Россия не хочет мира': чиновники показали иностранным дипломатам поврежденное здание Кабмина в Киеве. Фото

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко и министром иностранных дел Андреем Сибигой показали иностранным дипломатам повреждения здания Кабинета министров в Киеве. На месте попадания продолжается ликвидация последствий атаки России.

Как сообщила Юлия Свириденко в Facebook, о последствиях одного из крупнейших с начала полномасштабного вторжения воздушных ударов агрессора проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

"Показали поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши", – написала чиновница.

Свириденко добавила, что вчерашняя атака означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество "Шахедов" во время ударов по мирным жителям и энергетике накануне зимы, методично охотится на предприятия, а теперь еще и целится по государственным учреждениям.

"Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира. Это экзистенциальная война", – заявила глава правительства.

Премьер напомнила, что среди погибших вследствие атаки РФ по Киеву 7 сентября – двухмесячный ребенок и молодая мама.

"Россияне убивают наших детей, а значит, и наше будущее. Мы благодарны всем дипломатам, ваше присутствие здесь сегодня утром – это знак поддержки для нас в нашей борьбе за существование государства", – подытожила Юлия Свириденко.

Что известно об ударах РФ по Киеву 7 сентября

Ночью 7 сентября РФ атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах, а также здание правительства в Печерском районе.

Свириденко призвала мир отреагировать на террор россиян "не словами, а действиями". По ее словам, Украине нужно больше систем ПВО, особенно накануне зимы.

В результате попадания "Шахеда" по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибли три человека, еще 20 получили ранения. Среди жертв российской атаки – 32-летняя Виктория Гребенюк и ее трехмесячный сын Роман.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия старается нанести боль Украине и удары становятся более наглыми. Это свидетельствует о том, что Кремль испытывает мир, сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, анализ обломков показал, что РФ атаковала здание Кабмина в Киеве не "Шахедом", а крылатой ракетой "Искандер". Ее боевая часть весом 450 кг не взорвалась – иначе последствия были бы более драматичными.

