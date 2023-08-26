"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй" - писал в эпиграфе к своей книге "Путешествие из Петербурга в Москву" Александр Радищев в 1790 году. Перевод на современный русский язык звучит так: "Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее". Мало что изменилось в общественном сознании России с тех пор. Оно по-прежнему лает на всех из всевозможных уст, размеры его уменьшились ненамного, а гнусность закостенела. Казалось бы, если Россия с ее свихнувшимся президентом решила бороться с "нацизмом" и "милитаризацией" Украины, то они давно должны были использовать весь свой военный арсенал, включая ядерное оружие, чтобы доказать свою правоту.

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На самом же деле все не совсем так или совсем не так. Это давно поняли на Западе и почти во всем мире, а в Украине с первого дня агрессии. Вор не может иметь никакой благородной цели и тем более самопожертвования. Вор, каким является президент Путин, всегда есть и остается трусом, способным только на воровство и сокрытие своих преступлений. Умирать ради идеи или некой высшей цели он не способен. "Нацизм" в Украине это чистейший блеф, придуманный в Москве для захвата богатств соседа.

Сегодня воздушные тревоги в Киеве и области стали не более, чем "пугаловом", поскольку прорвать противоракетную оборону двух батарей Пэтриотс для российских ВВС и ракет практически нереально. Это все уже поняли, поэтому при звуках сирен никто никуда не бежит прятаться. Однако для других регионов опасность сохраняется. Армия РФ окопалась и не думает ни о каким наступлении ни на Киев, ни на Львов. О наступлении говорят и мечтают лишь говорящие головы на российских телешоу. Их рейтинг падает и их перестают слушать – если вы сорок раз повторите сахар-сахар, то чай от этого сладким не станет. Даже такие знаковые авиакатастрофы, какая произошла с бизнес - джетом Пригожина, мало кого шокируют. Когда один бандит устраняет другого, - это в норме правил, однако не факт, что это точно произошло, поскольку нет свидетелей посадки в самолет самого Пригожина. Росавиация, экспертизы и ФСБ могут написать и наврать в России все что угодно. Им веры нет ни на грош.

Что мы имеем в сухом остатке? Войну, которую Минобороны РФ (точнее – Министерство нападения) и президент России стараются законсервировать и втиснуть в узкое горлышко попытки "мирных переговоров", хотя на это не пойдет ни Украина, ни Запад. Очень скоро российской пропаганде придется объяснять своему народу – почему армия РФ сдала Мелитополь и Бердянск и почему крымский мост разрушен украинскими ракетами безо всяких последствий для самой Украины. После сдачи Крыма вопрос в России встанет уже ребром – что мы делали в Украине и кто за это ответит? На сегодняшний день формула мира весьма проста: когда сирены в Москве будут звучать ровно столько раз сколько они звучат в Киеве. И когда все российские истребители и бомбардировщики будут уничтожаться после запуска ракет по Украине. Пока же ВСУ и МО Украины должны приложить усилия, чтобы получить от западных партеров и прежде всего – от Соединенных Штатов, дополнительные средства ПРО и дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS. Все остальное –"дело техники".