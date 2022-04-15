Сильные мира сего предлагали Украине сдаться еще 24 февраля, – Зеленский

Лидеры некоторых государств советовали Украине сдаться после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Никто не верил в то, что наша страна сможет выдержать наступление оккупантов.

Об этом в новом видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги 50 суток полномасштабной войны с вражеской армией. По его словам, мир не знал, кто такие украинцы на самом деле и насколько сильно мы ценим свободу.

"Я помню первый день вторжения Российской Федерации. Я помню, что мне говорили 24 февраля. В том числе и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы устоим. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться тирании. Но они не знали нас. И они не знали, насколько украинцы смелые, насколько мы ценим свободу", – рассказал президент.

Видео дня

Зеленский также высмеял российских солдат, некоторые из которых впервые в жизни увидели унитазы и воруют у мирных жителей даже самую обычную бытовую технику. "Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине", – добавил лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, за 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. А россияне, которые хотели захватить нашу страну за 5 суток, не дружат с реальностью.

Напомним, с 24 февраля в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов.