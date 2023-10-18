Сигнал для элиты РФ: Европа официально признала Путина нелегитимным президентом, диктатором и прекращает все контакты

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября приняла резолюцию, признавшую президента России Владимира Путина диктатором, а саму страну-агрессора – диктатурой. Также в организации призвали все страны исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского лидера.

В тот же день Армения окончательно ратифицировала Римский устав и вошла под юрисдикцию Международного уголовного суда. Закон о ратификации подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

На следующий день после этих событий, а именно 10 октября, Путин посетил саммит стран СНГ, а точнее, то, что от него осталось. Там он встретился со своими "коллегами-диктаторами" из Беларуси, Таджикистана и Туркменистана. Кажется, это и есть "круг друзей", которые сегодня еще готовы сидеть рядом с президентом РФ.

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Почему ПАСЕ и Армения приняли такие решения и что это значит для Путина и России – в материале OBOZ.UA.

Все контакты прекратить

Парламентская Ассамблея Совета Европы, 13 октября, призвала государства-члены Совета Европы "признать Владимира Путина нелегитимным по истечении его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и стремления к миру". Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти как президент или премьер-министр еще начиная с 2000 года.

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в июле 2020 г., продлили срок его возможного президентства до 2036 года. Это вызывает опасения по поводу отсутствия системы сдержек и противовесов. В сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России в Украине это подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти, – говорится в резолюции.

"Неограниченная власть президента, обусловленная чрезвычайно длительным сроком пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", - заявили парламентарии.

Ассамблея также указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как доказательство того, что диктаторские режимы "являют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости своих соседей".

Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России отвечает интересам не только русского народа, но Европы и всего мира.

Наконец Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала "для привлечения к ответственности российского руководства, включая Владимира Путина", за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, конфликт на Донбассе и сбивание рейса MH17.

Главный результат такого решения – все большее чувство слабости как лично Путина, так и Российской Федерации в целом, что, конечно, хорошо для Украины. Ведущие страны все чаще говорят о России без нее самой, что свидетельствует об одном – агрессор постепенно теряет субъектность на международной арене. Давить руку человеку, который в решении своих дел все больше использует методы мафиозных кланов, мировые лидеры не хотят.

Армения красноречиво намекает

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского устава (МКС). Об этом сообщает сайт администрации президента этой страны.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

В марте досудебная палата МКС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о незаконном вывозе детей из Украины.

1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского устава МКС. Он был подписан страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован по решению Конституционного суда Армении, заявившему, что обязательства соглашения противоречат нескольким положениям действующей на тот момент конституции государства.

В марте 2023 года в КС приняли новое решение и признали, что положения Римского устава соответствуют Конституции Армении. Именно в это время окончательно стало ясно, что Россия не выполнит свои обязательства перед Арменией в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) относительно защиты территории Нагорного Карабаха от посягательств Азербайджана. Уже 3 октября парламент Армении ратифицировал его.

Власти Армении утверждали, что таким образом хотят привлечь к ответственности Азербайджан.

"Правительство направило Римский устав в Национальное собрание (парламент Армении. – Ред.), и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, оно будет полностью ратифицировано. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении" , – отмечал премьер-министр страны Пашинян.

Со своей стороны Кремль все понял правильно и назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский устав МКС, ведь в случае приезда в эту страну президента РФ Владимира Путина его могут арестовать согласно ордеру МКС.

На фоне ордера МКС на арест президента РФ подобный шаг со стороны Еревана стал для диктатора красноречивым сигналом. Ведь все страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина, если он приедет на их территорию. Впрочем, Путин публично заявил, что готов посетить Армению.

"И приглашение есть, и его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна. – Ред.) приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему , пожалуй, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Состоится нормальная обстановка – и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет", – издал президент РФ.

Риск оказаться на скамье подсудимых в Гааге уже погрузил российского диктатора в изоляцию: он практически не выезжает за пределы РФ. В частности, Путин отказался ехать даже на представительный саммит G20 в Индии, потому что боялся ареста.

А до этого была отменена поездка Путина в ЮАР на саммит стран БРИКС, хотя до последнего в Кремле заявляли, что президенту России никто и ничто не помешает его посетить.

Грузия не поддержала решение

Официальные власти дружественной Украины народа не поддержали решения ПАСЕ. Члены правящей партии "Грузинская мечта" вообще не приняли участия в голосовании.

За резолюцию ПАСЕ проголосовала только представительница оппозиционной грузинской партии "Граждане" Кетеван Туразашвили. В "Грузинской мечте" тем временем озвучили объяснение того, почему они не участвовали в голосовании.

Да, часть представителей этой партии находились как наблюдатели в Польше, где 15 октября состоялись парламентские выборы. Что же касается главы делегации правящей партии в ПАСЕ Ираклия Чиковани, у него "были другие дела, которые меня держат здесь", заявил политик.

Отвечая на вопрос о том, является ли РФ диктатурой, Чиковани отметил, что у России "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

Такая позиция не удивительна, ведь правительство Грузии уже длительное время не намерено обострять отношения с Россией, даже если такая политика усложнит республике путь к ЕС. Это дал понять премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, обвиняемый грузинской оппозицией в связях с Кремлем.

Так, еще в 2022 году правящая партия Грузии не поддержала еще одну резолюцию ПАСЕ и не присоединилась к призыву признать Россию террористическим государством.

Второй Лукашенко

"Последнее решение ПАСЕ – продолжение линии европейской политики в отношении Российской Федерации и лично Путина в направлении дальнейшего осуждения действий агрессора, – говорит экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. – Эта тенденция будет продолжаться и дальше. В контексте этой резолюции Путин будет выделен из всей системы международных отношений. Это значит, что с ним лично никто из лидеров демократических стран общаться не будет. Очевидно, что после этого он превратится в некоего Лукашенко 2.0. Это уже и сегодня, но теперь будет тотальный бойкот.

Конечно, такие политики как Орбан (премьер-министр Венгрии. – Ред) или тот же Фицо (вероятный кандидат на должность премьер-министра Словакии. – Ред) пойдут с ним на контакт, но они не являются лидерами мнений в ЕС.

Демократическая элита четко и ясно подвела черту – Путин уже не сможет претендовать ни на что в цивилизованном обществе, кроме как на тотальное осуждение. Такие резолюции положительны еще и потому, что будут использованы в международном уголовном суде для наказания российских преступлений", – отмечает Владимир Огрызко.

Может ли такое решение быть серьезным сигналом для российской элиты, мол, для Запада Путин окончательно стал токсичным и больше не является партнером для переговоров, то по словам Владимира Огрызко – это в определенной степени может рассматриваться как один из вариантов.

"Таких непубличных сигналов уже было послано много – мол, думайте и решайте, что будет с вашей страной в дальнейшем пока у власти такой вот лидер. Поэтому вполне реально, что теперь решили еще и официально подчеркнуть. Некий элемент давления на окружение российского диктатора", – считает эксочельщик МИД Украины.

Что касается решения, которое приняли власти Армении – ратифицировав Римский устав Международного уголовного суда, то, по мнению Владимира Огрызко, этот шаг направлен именно против Путина, ведь он не сдержал своих обязательств по защите Армении в рамках ОДКБ.

"Конечно, заявления о том, что он поедет в ближайшее время в Армению – блеф, ведь Путин реально опасается ареста. Армения уже длительное время проводит политику подальше от Москвы, что является еще одним доказательством того, что путинская политика на постсоветском испытала полное фиаско", – отметил Владимир Огрызко.