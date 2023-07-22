Гаагу бояться, в ЮАР не ездить – Южная Африка не пустила президента России на саммит БРИКС и запросила ордер на его арест

Как известно, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского правителя. В свое время ЮАР присоединилась к Римскому статуту – учредительному документу МУС. Видимо гарантий неисполнения "бумажечки, которую никто не воспринимает в мире всерьез", как насмешливо говорили власти РФ об ордере из Гааги, никто так и не предоставил. Похоже главная задача МУС – не арест Путина, вряд ли этот процесс возможен в нынешних условиях, а его политическая изоляция даже от партнеров. И этот механизм работает хорошо.

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OBOZREVATEL разобрался, почему так случилось и что это означает для Украины и России.

БРИКС, и ты с ними…

Закончилась эпопея с историей поездки Путина дальше Киргизии и Казахстана. Сухое сообщение из пресс-офиса президента ЮАР гласило: "При принятии решения о форме участия Владимира Путина в саммите БРИКС учтены обязательства ЮАР по Римскому статуту. Как страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда, ЮАР обязана арестовать господина Путина на основании выданного в марте ордера МУС".

Естественно, что при таком развитии событий российский диктатор отказался от небезопасного со всех сторон путешествия в ЮАР на саммит БРИКС. Посещение данного мероприятия должно было показать – Россия не в изоляции, а такой же уважаемый представитель мирового сообщества, как и раньше. Мол, РФ многие не любят, но, посмотрите, мы все равно в солидной компании. Однако же, не срослось.

Иммунитет был, но испарился

Интересно, что еще в мае руководство Южной Африки заявляло о том, что предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты мероприятия и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", – такое сообщение 29 мая было опубликовано в правительственном бюллетене ЮАР.

После этого заявления ситуация развивалась еще более запутанно. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. Однако буквально через несколько часов администрация президента ЮАР назвала его слова ошибочными.

Оппозиция ЮАР против

Южноафриканская партия "Демократический альянс" (находится в оппозиции к действующему президенту страны) выступила за немедленный арест российского президента в случае его приезда к ним в страну. По этому поводу депутаты даже обратились в суд за юридическими разъяснениями и добились победы. Так, в постановлении, изданном Высоким судом Гаутенга, говорится, что правительство ЮАР должно выполнить свою ответственность по аресту Путина.

"В ответ на давление со стороны нашего судебного заявления о приведении в исполнение директивы Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях за похищение украинских детей национальный директор государственного обвинения Южной Африки (NDPP) 17 июля 2023 года получил официальный запрос от министерства юстиции и конституционного развития о выдаче ордера на арест Путина. Это означает, что благодаря постоянному политическому и правовому давлению с целью обеспечения соблюдения международных обязательств, правительство нашей страны 17 июля 2023 года официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю", – говорится в сообщении партии на ее официальном сайте.

Представители оппозиции также заявили, что несмотря на все усилия президента Сирила Рамафосы оградить Путина от ответственности за его предполагаемые военные преступления – в том числе посредством его абсурдного заявления о том, что конституция ЮАР каким-то образом запрещает соблюдать директиву МУС – теперь ясно, что приверженность ЮАР правосудию и верховенству закона полностью оправдана.

Путин внутреннего пользования

Время, когда российская власть могла брать на слабо цивилизованный мир, канул в Лету. Не сработали даже угрозы от представителей РФ, которые несколько раз "давали понять" президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру МУС на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.

"В этом мире всем ясно, что значит попытка посягнуть на главу РФ, ничего объяснять никому не нужно", – заявлял пресс-секретарь президента России Песков.

Похоже западной дипломатии удалось запереть российского тирана внутри периметра границ РФ и границ нескольких стран, которым пока еще "всякие там Гааги" глубоко по барабану. Это очевидная политическая победа США и ЕС. Ведь президент – институт и лицо государства. И сама возможность такого унижения – явное свидетельство слабости страны, которую он представляет.

Отказ создает стойкое ощущение слабости Путина и РФ

"Думаю, причин, почему поездка сорвалась, было несколько, – говорит экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. – Это и давление на ЮАР со стороны Запада, а также нежелание самого Путина кулуарно говорить, а главное, отвечать на неудобные вопросы лидеров Китая и Индии. Также для него очень чувствительным, даже параноидальным, остается вопрос физической безопасности. Комбинация этих причин и привела к нынешнему результату".

По мнению Павла Климкина, главный результат отмены поездки на саммит руководителя России – все большее ощущение слабости лично Путина, так и РФ в целом. Это однозначно плохо для России, и, естественно, хорошо для Украины.

"Несмотря на всевозможные средства секретной связи, личные контакты всегда многое решали в таких делах. На закрытых встречах многое можно спокойно обсудить, манипулировать собеседником и т.д. Путин этого теперь лишен. Как лишился он и публичных международных площадок. На сегодня нет ни одного приличного места, где бы его хотели видеть. У человека настолько упал авторитет, что даже страны БРИКС прошли мимо. У РФ остались разве что второстепенные политические площадки, такие как ШОС и саммит стран почти мертвого СНГ", – констатирует Павел Климкин.

Однако экс-глава МИД призывает все же не преувеличивать позитивные результаты этого события для Украины. На его взгляд, страны так называемого нейтрального болота все равно вряд ли перейдут на сторону Украины в этой войне. По крайней мере, пока.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Его считают причастным к незаконному вывозу украинских детей из оккупированных районов в Россию.