Страх ареста и покушения на жизнь: Владимир Путин боится уехать за границы России даже на нейтральный саммит

Водоворот последних событий в мире отправил несколько в тень очередное доказательство того, что Владимир Путин становится все более изолированным от представительных международно-переговорных площадок.

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Последний пример – кремлевский диктатор отказался от поездки на статусное мероприятие – саммит самых развитых стран мира – G20, который состоится в сентябре в Индии, хотя раньше туда собирался. По крайней мере, не так давно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о возможности двусторонней встречи в Дели, цель которой – переговоры о зерновом соглашении.

До этого была отмена поездки в ЮАР на саммит БРИКС, хотя до последнего россияне заявляли, что президенту России никто и ничто не помешает посетить его.

OBOZREVATEL разбирался в причинах того, почему Владимир Путин становится все более нежелательным гостем представительских международных мероприятий.

Главный результат отмены визита в Индию – все большее чувство слабости как лично Путина, так и Российской Федерации в целом, что, конечно, хорошо для Украины. Ведущие страны мира, как западные, так и "незападные", все чаще говорят о России без нее самой, что свидетельствует только об одном – агрессор постепенно теряет субъектность на международной арене. Давит руку человеку, который в решении своих дел все больше использует методы мафиозных кланов, мировые лидеры кажется не торопятся.

Приличное место не для РФ

Личные контакты всегда многое решали на высоком уровне. Без возможности посещать представительские саммиты из-за возможности ареста и параноидального вопроса физической безопасности Путин теперь этого лишен. На сегодняшний день нет ни одной мировой площадки, где ему были бы рады. Саммиты стран Содружества вряд ли конфета, которая может подсластить потерю международного авторитета в цивилизованном мире.

Западной дипломатии удалось запереть русского тирана внутри периметра внутренних границ. На сегодняшний день Путин боится посетить даже те страны, которые еще имеют дела с РФ. Правда, так называемые "дружественные страны", это те, которым сейчас просто выгодно пользоваться Россией как дешевой дойной коровой, которая на постоянной основе предоставляет необходимые ресурсы. Так или иначе, но все бросается в глаза тот факт, что Россия и Путин становятся все более изолированы не только от стран запада, но также и "незапада" .

БРИКС отсюда

Саммит лидеров стран БРИКС, проходивший в Южно-Африканской Республике 23 и 24 августа, был воспринят как определенное поражение президента России, ведь долгое время анонсируя свой визит на это мероприятие, он так и не решился уехать в Африку. Причина – ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского правителя, а хозяйка саммита ЮАР – в свое время присоединилась к Римскому уставу – учредительному документу МКС.

Поэтому власти ЮАР обязаны были бы арестовать появившегося Путина на основании выданного ордера МКС. Конечно, при таком развитии событий российский диктатор отказался от опасного со всех сторон путешествия в Африку.

Хотя российская дипломатия возлагала на саммит БРИКС большие надежды. Ведь это позволило бы продемонстрировать миру некоторую "незападную" коалицию с участием Путина – в противовес западному украинскому. Визит в ЮАР также должен был продемонстрировать – Россия не в изоляции, а уважаемый представитель мирового сообщества по-прежнему. Мол, РФ многие не любят. , но, посмотрите, с Путиным за столом руководители ведущих государств мира – Китая, Индии, Бразилии.

Однако случилось – не так, как желалось. Гарантий безопасности предоставлен не был. Вместо кремлевского диктатора на саммит уехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин же обращался к участникам БРИКС с помощью видеосвязи, да еще и почему-то не своим голосом, что явно не придало ему авторитета.

Эрдоган ждал, но не дождался

На протяжении последних недель руководитель Турции неоднократно говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, которое снова позволило бы вывозить украинское зерно из портов на Черном море.

2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о визите российского лидера на берега Босфора. По данным СМИ, Путина ждали в последнюю неделю августа, но Кремль без объяснения причин отменил этот визит.

В этот раз вряд ли кремлевский диктатор не получил четких гарантий безопасности. Больше всего после показательной казни Пригожина, он просто не может покинуть страну из-за внутренних проблем среди российских элит, которые так и не были решены.

В мире становится все меньше России

"Отмена визита на саммит ведущих государств G20 - на мой взгляд, комбинация нескольких факторов", – считает эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин. – Мотивом может быть нежелание Кремля что-то серьезно сегодня обсуждать с руководителями Китая или Индии, таким образом затягивая время. Еще один фактор – страх перед покушением, ведь известно, что Путин очень боится за свою личную безопасность, а как показывает пример того же Пригожина, непредсказуемая ситуация с самолетом может произойти в любой момент, нельзя отбрасывать и внутренний фактор. Например, неучастие в саммите БРИКС, когда Путин с экрана не своим голосом зачитал обращение и неуклюже помахал рукой, было принято очень плохо в "незападном" мире.

Я общался с представителями нескольких стран Азии, Африки и Южной Америки, которые подтвердили это. От такого развития событий выигрывает Китай, использующий слабость руководителя России продуктивно и активно где только может. То же расширение БРИКС, а в будущем в эту организацию войдет несколько мощных стран, оказывает влияние РФ уже некритическим. Так что можно сегодня констатировать как факт – и в западном, и в "незападном" мире России становится все меньше, что конечно хорошо для нас", – отмечает эксминистр иностранных дел.

По словам Павла Климкина, Россия уже не рассматривается в качестве игрока Лиги чемпионов ведущих стран, если говорить футбольными терминами. В настоящее время РФ начинает ощутимо проседать даже на фоне Бразилии или Индонезии. При этом всем крупным международным игрокам ослабление Российской Федерации очень выгодно. Но нужно четко понимать, что какая-то угрожающая дестабилизация этой страны никому из них не нужна.

Да, у страны-агрессора есть свои определенные козыри. Это ядерное оружие, еда и удобрения. Но с каждым днем они постепенно теряют свою значимость. Потому как экономически, а особенно политически, Россия все больше теряет. Путин все больше в мире не рукопожат из-за дрейфовки к классической диктатуре. Отношение к нему также изменит и ситуация с Пригожиным, ставшей еще одним гвоздем в имидж российского руководства. Все же прекрасно понимают, что были определенные "понятийные" договоренности, которые президент России не сдержал. Это фундаментальная проблема для него, ведь теперь и страны "незападного" мира, и российская элита понимают – слово Путина ничего не стоит", – констатировал Павел Климкин.