Сибига пообщался с Блинкеном: речь шла об усилении ПВО, ракетных ударах и давлении на Россию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с действующим госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Чиновники обсудили дальнейшую помощь Украине от Вашингтона для борьбы с вторжением России, в частности системами ПВО.

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Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал на своем аккаунте в социальной сети Х. Разговор состоялся в пятницу, 27 декабря.

"Во время разговора я поблагодарил Энтони Блинкена за его усилия, чтобы убедиться, что вся ранее запланированная помощь будет предоставлена в ближайшие недели. Мы координировали дальнейшую поддержку, включая ПВО и давление на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря", – написал Сибига.

Представитель государственного департамента США Мэтью Миллер также прокомментировал разговор Блинкена и Сибиги. Его заявление было опубликовано на сайте американского ведомства.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить последние события на поле боя и поддержку Соединенными Штатами Украины в борьбе с агрессией России. Они обсудили жестокие ракетные атаки и атаки беспилотников России и помощь, которую Соединенные Штаты и наши партнеры предоставляют в ответ на эти атаки", – говорится в сообщении.

Он добавил, что секретарь подтвердил "непреклонную поддержку США украинцам в защите их свободы".

Напомним, что по данным АР, 30 декабря США планируют объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Журналисты отмечают, что речь идет о вооружении на общую сумму $1,25 млрд. В пакет могут войти ракеты системы ПВО HAWK, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Блинкен сказал, что сейчас перед украинцами стоит очень важный выбор: продолжать борьбу против России или вести переговоры о мире. Он заявил, что администрация главы США Джо Байдена сейчас помогает Украине получить сильнейшую позицию.

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