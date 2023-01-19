Шольца ''прижали к стенке'' вопросом о помощи Украине: он заговорил об угрозе войны между РФ и НАТО. Видео

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна – один из крупнейших союзников Украины в борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли она Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что нужно избежать втягивания НАТО и его членов в прямую войну с Россией.

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Об этом политик говорил, выступая на Давосском экономическом форуме. Канал "Прямой" опубликовал видео его речи, во время которой он избежал прямого ответа о столь необходимых ВСУ немецких танках (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Россия уже проиграла, полностью, в достижении своих империалистических целей", – высказался Шольц.

Он подчеркнул, что Украина защищается с большим мужеством и успехом, в том числе с помощью широкой коалиции партнеров.

Глава немецкого правительства напомнил, что только ФРГ в прошлом году предоставила Украине всестороннюю поддержку более чем на €12 млрд "и будет поддерживать ее, сколько это потребуется". Для удовлетворения потребностей в снабжении оружием, пообещал он, будет увеличено производство.

Шольц напомнил, что Германия принадлежит к тройке крупнейших поставщиков военной помощи, больше делают только США, но немцы "инвестируют в военную сферу больше, чем все европейские союзники". Он пообещал, что ФРГ продолжит предоставлять необходимое оружие, и обратил внимание на то, что страна передает ВСУ именно эффективные и современные системы. В частности, отметил политик, Германия – одно из трех государств (наряду с США и Британией), которые передают Украине РСЗО, она также "дает системы ПВО Iris-T, эффективность которых в сбивании российских ракет приближается к 100%".

Однако на конкретный вопрос ведущего "Прямого" Питера Залмаева о том, готова ли Германия присоединиться к странам, которые намерены поставить Украине боевые танки, Шольц говорил более четырех минут, но так и не ответил прямо.

"Российская агрессия должна потерпеть поражение. Поэтому мы поставляем оружие", – заявил канцлер.

Он заверил, что его страна делает все исключительно в тесной координации с союзниками, прежде всего США. Также он в очередной раз повторил, что нужно "избежать втягивания НАТО и его членов в прямую войну с РФ".

Отдельно Шольц остановился на послевоенном восстановлении Украины, упомянув конференцию в Берлине в конце октября 2022 года. Тогда обсуждался план Маршалла для долгосрочного восстановления и была создана платформа доноров, которые будут координировать процесс и следить за исполнением. В то же время капиталы частного сектора будут играть ключевую роль. По словам Шольца, многие компании хорошо осознают возможности, которые может им предоставить "украинское экономическое чудо", особенно с продвижением страны в ЕС после завершения войны. Но для этого российская агрессия должна потерпеть поражение, подчеркнул он.

Отметим, что в последнее время на канцлера Германии растет давление со стороны внешних партнеров и внутри его правительства по поводу необходимости предоставления Украине боевых танков на этом этапе войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине. В частности, заявил, что это возможно, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

В Белом доме на это ответили, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи в сфере безопасности Украины, где идет война. Там напомнили, что США являются "крупнейшими поставщиками" этой поддержки украинцам.

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