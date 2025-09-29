'Шокированы ночной атакой России': в МИД Британии заверили в дальнейшей поддержке Украины

Лондон шокирован последней ночной массированной атакой Российской Федерации по Украине. Она состоялась в ночь на воскресенье, 28 сентября.

Видео дня

Впрочем, в МИД Великобритании в очередной раз заверили в дальнейшей поддержке Украины. Такое заявление в соцсети Х сделала глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер.

"Лондон и союзники продолжат поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Мы шокированы ночной атакой РФ на Украину, в которой было привлечено почти 600 беспилотников. Пока Украина работает над установлением мира, Россия продолжает усиливать свои атаки", – отметила дипломат в своей заметке.

Что предшествовало

Еще с вечера 27 сентября страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Позже РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС, которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101. Кроме того, ночью россияне поднимали в воздух МиГ-31К и запускали с них аэробаллистические ракеты "Кинжал".

С моря российские террористы обстреляли украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Целью путинской армии, как и во время предыдущих обстрелов, стали многоэтажные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в частности детский сад.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 28 сентября, во время массированной атаки по Украине в Киеве в укрытии умерла 52-летняя женщина. Ее звали Илона Ревут.

Также в ночь на воскресенье, 28 сентября, из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла в многоэтажке в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!