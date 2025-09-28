Не выдержало сердце: в Киеве в укрытии умерла женщина во время массированной атаки РФ. Фото

В ночь на воскресенье, 28 сентября, во время массированной атаки по Украине в Киеве в укрытии умерла 52-летняя женщина. Ее звали Инна Ревут.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации. По предварительной информации во время взрывов у женщины случился сердечный приступ.

"Одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии. Искренние соболезнования родным и близким убитых российской агрессию наших граждан", – написал чиновник.

В организации United24 рассказали, что сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но чрезвычайно тяжело переносила стресс во время атак РФ.

"Многие украинцы страдают не только от прямых ударов, но и от постоянного страха и стресса из-за российских атак. Соболезнования родным и близким", – отметили в организации.

Также на трагедию отреагировала и подруга погибшей женщины. В своей заметке на Facebook она отметила, что рашисты — преступники и убийцы.

Сообщение Алены Целепковой

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги и ракетного обстрела, в хранилище умерла моя подруга. Она искала убежище, а погибла от их снарядов. Это не война — это сознательное уничтожение мирных людей. За каждым их преступлением — слезы, разбитые семьи, ни с чем несравнимая боль.

Мы будем требовать правды и справедливости: каждое военное преступление должно быть зафиксировано, каждый виновник — привлечен к ответственности перед международными судами. Их место — на скамье подсудимых, а не на нашей земле.

Пусть память о моей подруге и обо всех погибших живет в наших действиях. Пусть правда победит. Рашисты – убийцы. Пусть их преступления не останутся безнаказанными. Прокляты на века. Они убивают мирных людей даже в бункерах. Моя подруга не вернется.

Что предшествовало

Еще с вечера 27 сентября страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Позже РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС, которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101. Кроме того, ночью россияне поднимали в воздух МиГ-31К и запускали из них аэробаллистические ракеты "Кинжал".

С моря российские террористы обстреляли украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Целью путинской армии, как и во время предыдущих обстрелов, стали многоэтажные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в частности детский сад.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 28 сентября, из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла в многоэтажке в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

