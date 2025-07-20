Шмыгаль и Умеров в новых статусах обсудили производство оружия: о чем договорились

Министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров провели первое совещание на новых должностях. Они обсудили обеспечение бригад Сил обороны на фронте необходимой техникой, а также производство оружия.

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Об этом сообщил Шмыгаль на своем канале в Telegram в воскресенье, 20 июля. Также в совещании принимали участие заместители главы МОУ, отвечающие за международное сотрудничество и обеспечение.

"На повестке дня – реализация задач президента по итогам Технологической ставки 27 июня. Прошлись по всем пунктам. Прежде всего, обеспечение воинов необходимой техникой и вооружением", – написал министр.

Кроме того, они говорили о защите украинских городов от ударов со стороны российских оккупационных войск, в частности с помощью дронов-перехватчиков.

"Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов. С заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства. Прошлись по приоритетам. Дал соответствующие задания", – написал Шмыгаль.

Глава оборонного ведомства добавил, что будет активизирована работа по каждому направлению, "чтобы укрепить наш оборонный потенциал".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.

Ранее глава государства отмечал, что Украина вместе с партнерами масштабирует совместное производство оружия, в частности дронов. Речь идет и об ударных БПЛА, и о беспилотниках-перехватчиках. Это вооружение показало важные результаты во время массированного обстрела 4 июля. Они сбили десятки "Шахедов", которые россияне запустили по нашей стране.

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