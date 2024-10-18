Шмыгаль встретился с премьером Финляндии: говорили о строительстве укрытий, укреплении ВСУ и договоре безопасности. Фото и видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Хельсинки с премьером Финляндии Петтери Орпо, где выдвинул предложение о создании коалиции гражданской защиты. Речь шла прежде всего о строительстве системы укрытий в Украине.

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Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram. Кроме этого, главы правительств обсудили меры по укреплению ВСУ и реализации "соглашения о безопасности", подписанного президентами Украины и Финляндии.

"Предложил создать Коалицию гражданской защиты. Финляндия может играть ключевую роль и стать сопредседателем этой коалиции", – сообщил Шмигаль.

Премьер-министр Украины поблагодарил Финляндию за поддержку Формулы мира Украины, а также лично Орпо и все финское правительство за содействие стремлениям Украины как можно скорее присоединиться к ЕС.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку вступления Украины в НАТО, являющегося первым пунктом Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Высоко ценим все, что Финляндия делает для нашей страны и безопасности всего континента", – подчеркнул премьер-министр.

На встрече также было подписано соглашение между министерствами здравоохранения стран, направленное на преодоление негативных последствий войны в области охраны здоровья.

Участники также обсудили вопрос восстановление Украины. Правительство Финляндии подготовило комплексный план участия в восстановлении и приняло его первую часть. Кроме того, 18 городов Украины и Финляндии уже заключили соглашения о побратимстве.

Финляндия также объявила о предоставлении нового пакета помощи, включающего разное энергооборудование.

"Финляндия предоставит новый пакет помощи, куда войдет разное энергооборудование. Украина уже получила 200 трансформаторов и 500 генераторов разных типов, 8 тыс. единиц сопутствующего энергетического оборудования. Финляндия также направила 5 млн евро на повышение энергоэффективности школ, детсадов, больниц. Сосредоточились сегодня на новых критических потребностях энергетического сектора", – написал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в Канаде объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США). В него войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

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