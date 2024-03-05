Шаг назад ради единства: вицеспикер Кондратюк о кризисе с командировками депутатов

Для адекватной реакции на последнюю резолюцию Европейского парламента и разрешения кризиса с депутатскими командировками всем нужно сделать шаг назад и решить проблему путем понимания, консенсуса, а не ультиматумов. Взаимные обвинения и раздор в парламенте играют только на руку российскому агрессору.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Facebook.

Она напомнила, что вопрос о том, каким образом проводить парламентскую дипломатию, дискутируется с начала военного положения.

"Поэтому, когда наш надежный и искренний партнер Европейский парламент видит проблему в ограничении выезда украинских депутатов и публично указывает на это – нельзя делать вид, что такого вопроса не существует. Его нужно решать сейчас, чтобы потом он не стал помехой для дальнейшей евроинтеграции Украины" , – отметила Елена Кондратюк.

"Очень непростая ситуация в мире наоборот нуждается в проактивной украинской дипломатии. На уровне Президента, Правительства, и обязательно на уровне Парламента. Особенно сейчас, когда мир начинает уставать от войны, а Украина должна изо всех сил добиваться новых поставок вооружений, вступления в ЕС и НАТО ", – убеждена заместитель председателя Верховной Рады.

Следовательно, Елена Кондратюк предложила возможный план достижения консенсуса:

1. Реализовать договоренности, достигнутые во время последнего раунда "диалогов Моне", когда лидерами фракций, представителями депутатских групп и руководством Парламента был подписан документ о равном доступе депутатов к командировкам.

В нем признается растущая актуальность парламентской дипломатии для реализации стремлений Украины по вступлению в ЕС и НАТО, и в частности, для реализации Верховной Радой возложенных на нее функций.

"Парламентская дипломатия должна стремиться к реализации инклюзивного подхода, в частности, в части обеспечения пропорционального представительства в парламентских ассамблеях, международных форумах, а также участия в мероприятиях межпартийной дипломатии", - говорится в совместных договоренностях.

2. Председателю Верховной Рады внести изменения в свое распоряжение, регламентирующее порядок утверждения командировок народных депутатов.

3. Кабинета Министров внести изменения в свое постановление №57 о порядке пересечения границы, в том числе в вопросе прав депутатов местных советов, выполняющих свои полномочия на безвозмездной основе и ставших заложницами этого постановления.

4. Соблюдать принцип "one voice" во внешних коммуникациях депутатов. Внешне мы должны работать, как одна парламентская команда государства Украина.

"Перед нашей страной сейчас слишком много вызовов – на фронте, в экономике, в социальной политике, чтобы рисковать единством и легитимностью государственных органов, особенно Парламента", – отметила Елена Кондратюк.