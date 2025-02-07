7 лютого 2023 року Президент України своїм указом створив Чернігівську міську військову адміністрацію (МВА).

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Під час представлення її керівник заявив, що головне завдання, яке поставив перед ним Володимир Зеленський – це безпека. За 2 роки виявилося, що йшлося про персональну фінансову безпека та комфорт начальника МВА. Адже його основна увага весь цей час була спрямована переважно на земельні питання, бюджет міста, фінансування військової адміністрації тощо.

Як так сталося, що Чернігів та чимало інших міст заполонили "фунти", які ганьблять військову форму та більше схожі на смотрящих часів Януковича, аніж чиновників воєнного часу?

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Нагадаю. Рік тому, 1 лютого, апеляційний суд Львова своїм абсурдним рішенням відсторонює від посади на 1 рік обраного чернігівцями мера Владислава Атрошенка. Мера, за якого проголосувало 85% виборців. Мера, який за сприяння обороні міста під час битви за Чернігів був нагороджений орденом за мужність Президентом України. Чому відсторонюють? Бо інакше "Слугам" захопити контроль над містом не вдається.

В них немає тут влади. Адже на виборах 2020 року "Слуга народу" в Чернігові отримала лише 4 із 42 депутатів в міській раді. Це про те, кому чернігівці довірили право керувати своїм містом.

Цей факт, як і подальший розвиток подій, дають мені право говорити, що 7 лютого 2023 року було створено першу політичну адміністрацію в Україні. Її завданням було захопити владу та зробити так, щоб Черніговом замість обраних депутатів керував призначений Офісом чиновник.

Начальник військової адміністрації виявився схожим на довіру в місті до "слуг". Повністю нульовий. Але дуже "зелений".

Чим же займалася військова адміністрація ці 2 роки?

Перше, що зробив її чернігівський начальник – звернувся до Адміністративного суду, з вимогою звільнити з посади мера Атрошенка. Одного року відсторонення цим чиновникам стало мало і вони пішли домагатися повного звільнення, що в результаті і сталося.

Паралельно, МВА оскаржила рішення міської ради про бюджет міста. Знову по команді згори "чесний" суд вирішив, що тепер право розпоряджатися бюджетом громади міста належить не представникам цієї громади, а призначеному згори чиновнику.

Отримавши відповідне рішення, начальник МВА розпочав справжній терор проти міста, шантажуючи заблокувати критичні платежі, якщо не будуть вирішуватися його питання, або шкурні інтереси його оточення.

Так, в травні він зупинив громадський транспорт в місті, вимагаючи виділити землю голові фракції "Слуги народу" в міській раді. Натомість, цинічно запропонував пройтися чернігівцям зайві 5 кілометрів пішки, мовляв, нічого з ними не станеться.

Влітку він заблоковав зміни до бюджету, які стосувалися встановлення необхідних для підготовки до зими когенераційних установок, а також будівництво оборонних споруд навколо Чернігова.

В листопаді місто стояло перед загрозою зупинки роботи дитячих садочків, найбільшої лікарні та повторної зупинки громадського транспорту.

Це не повний перелік питань, які користуючись рішеннями судів блокував один самодур на чолі військової адміністрації міста.

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А як же щодо безпеки?

Всі чернігівці пам‘ятають трагедію 19 серпня, коли російська ракета влучила в приміщення Драмтеатру. В цей час там проводилася виставка бойових дронів, погоджена військовою адміністрацією, яка була її співорганізатором. 7 людей загинуло, більше 100 постраждало. Злочин – російський, але дурість – місцева.

Я пам‘ятаю обличчя та сповнені страху очі очільників військових адміністрацій в перші дні після трагедії. Керівництво не виходило до людей, воно злякалося. Злякалося відповідальності …

Дарма вони боялися – їх не покарали. Жодного чиновника не покарали. Зам’яли. Як наче нічого не сталося. Але Чернігів пам’ятає. І ніколи не пробачить. Ні кривавий злочин російським ворогам, ні злочинну халатність місцевим чиновникам.

Якщо продовжувати говорити про питання безпеки, не можна не згадати заблоковані начальником МВА кошти, які були виділені містом на ЗСУ. Зокрема, в грудні 2024 року він зупинив 13 млн грн допомоги двом бойовим бригадам ("Третя штурмова" та "Рубіж" Нацгвардії). Кошти були виділені виконкомом, але чиновник, на зло міськраді, відмовився підписувати платіжні доручення. Результат – військові лишилися без допомоги.

Про що можна говорити, коли призначений чиновник за 2 роки роботи жодного разу не звітував перед чернігівцями? Коли відповідна ініціатива була зареєстрована депутатами міської ради, начальник МВА заявив, що не буде приходити на сесію зі звітом, адже у представників громади немає повноважень його слухати. Отримувати зарплати та премії за кошт громади чиновникам військових адміністрацій совість дозволяє, а прийти зі звітом – ні.

Ми ж добре розуміємо, що цей звіт перетвориться на явку з повинною. Бо про що вони розкажуть: Як переслідували депутатів і забороняли їм відвідувати сесії? Чи як крали гуманітарну допомогу зі складів? Чи як виписували собі премії за рахунок чернігівців? Як намагалися дерибанити міську землю? Чи як блокували законні рішення міської ради та допомогу військовим?

Тому і ставлення людей до цих чиновників відповідне. Згідно з даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" в Чернігові (за 20 жовтня 2024 року), майже 70% містян вважають, що діяльність міської військової адміністрації шкодить місту. Стільки ж виступає за її ліквідацію. 84% висловилися за те, що питаннями забезпечення життєдіяльності міста має займатися обрана міська рада, а не призначена військова адміністрація. Показові цифри, правда?

Ще раз: понад три чверті чернігівців, через 2 роки після створення військової адміністрації в місті виступають за її ліквідацію. Це реальна оцінка всім діям, які були направлені проти міста.

Підсумовуючи сказане. На прикладі Чернігова вся країна бачить, що військові адміністрації населених пунктів, там де не ведуться бойові дії – це не безпековий, а політичний інструмент узурпації влади. В умовах, коли паралельно діють законні та обрані органи місцевої влади та призначена згори військова адміністрація – це не потрібний країні конфлікт та спроба чиновників МВА будь-яким способом перебрати на себе повноваження місцевого самоврядування. Від цього в першу чергу страждають люди, це завдає шкоди іміджу країни.

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Ситуація з місцевим самоврядуванням в Україні набуває критичного характеру. Це відчувають в громадах. Це розуміють наші міжнародні партнери, які сьогодні підтримують Україну саме як демократію. А місцеве самоврядування є фундаментом демократії.

Керівники громад показали себе надійним партнером центральної влади під час відбиття агресії ворога, підтримки населення та допомоги ЗСУ. Але наведені мною приклади дублювання повноважень шкодять ефективності країни під час війни.

Який вихід? Це рішення про ліквідацію військових адміністрацій населених пунктів, які діють паралельно з органами місцевого самоврядування. Йдеться про 7 громад: Київ, Чернігів, Суми, Нетішин Хмельницької області, Вараш Рівненської та ще 2 дві громади на Сумщині. В цих громадах двовладдя створює управлінський хаос.

Така ситуація вигідна лише ворогу України. Адже вона знищує настільки потрібну під час війни єдність та робить владу слабшою.

Військові адміністрації цих населених пунктів можуть бути ліквідовані Указом Президента, а повноваження органів місцевого самоврядування після цього будуть відновлені в повновому обсязі.

Шановний Пане Президенте, ухваліть відповідне рішення. Мова не йде про політику, мова йде про виживання України, як європейської демократичної держави.