Сербия и Косово согласовали договорились о нормализации отношений – Боррель

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти согласовали соглашение о нормализации отношений между странами. Они полностью обязались придерживаться всех его статей.

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Произошло это в ходе переговоров, которые прошли в Северной Македонии. О договоренностях рассказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"Косово и Сербия согласовали Имплементационное приложение к Соглашению на пути к нормализации отношений", – написал он.

По словам политика, стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять соответствующие обязательства "быстро и добросовестно".

Боррель добавил, что первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

Напомним, что Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году. Этот факт признали 97 из 193 стран-членов ООН и 22 из 27 стран-членов Евросоюза. Украина так и не признала независимость Косово и считает этот регион частью Сербии.

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербией произошли столкновения, раздавались выстрелы. Отмечалось, что причиной тому стали новые правила проезда в Косово. Тогда решение о введении новых правил отсрочили на месяц.

В декабре отношения между сторонами снова обострились. Власти Косово перекрыли главный переход на границе с Сербией после того, как протестующие заблокировали движение по этой дороге на сербской стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Брюсселе состоялась встреча президента Вучича и Курти. Тогда они тоже договорились, что нет необходимости в дальнейших дискуссиях по вопросу нормализации отношений между Сербией и Косово, согласившись на предложение ЕС, которое поддержали 27 государств-членов.

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