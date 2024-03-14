Сеймас Литвы заявил о непризнании выборов президента РФ на оккупированных территориях Украины, – Елена Кондратюк

Сеймас Литвы принял резолюцию о полной поддержке Украины в условиях полномасштабной войны с российским агрессором. Литовский парламент призвал Россию немедленно вернуть похищенных украинских детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Ее слова цитирует пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Среди ключевых позиций документа: непризнание российских президентских выборов на временно оккупированных территориях Украины и немедленный возврат украинских детей, незаконно вывезенных из Украины в РФ", – отметила Кондратюк.

По словам вицеспикера, резолюция парламента Литвы также подтверждает продление военной помощи и поддержку членства Украины в НАТО.

Кроме того, литовские депутаты высказались за использование замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.

"О принятии такой резолюции мы говорили и договаривались с госпожой спикершей (Викторией Чмилите-Нильсен - ИФ-У) во время моего официального визита в Литву. У меня были очень содержательные рабочие встречи с руководством парламента, председателем комитета по иностранным делам Жигимантасом Павильонисом Сеймасу. Их результатом стало это решение", – отметила Кондратюк.