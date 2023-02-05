СБУ сорвала ZOOM-совещание коллаборантов с московскими кураторами: реакция предателей поражает. Видео

Представители Службы безопасности Украины каждый день работают на победу нашей страны. Они применяют для этого различные методы. В том числе, срывают заседания коллаборантов.

Видео дня

Так, в последний раз СБУ удалось перервать ZOOM-совещание предателей Украины с московскими кураторами. Кадры опубликовал на своей странице в Twitter посол в Австрии с 2014по 2021 года Александр Щерба. Реакция изменщиков Родины оказалась поразительной (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Отлично. Служба безопасности Украины взломала зум-звонок между Москвой и квислингами в Украине. И официально уведомила последних о том, что им предъявлено обвинение в государственной измене. Пусть слушают Гимн", – написал он под видео.

На кадрах видно, как коллаборанты общаются со своим "руководством". При этом, внезапно во время созвона начинает звучать украинская песня, а потом им сообщается статья.

"Коллаборанты, СБУ всех вас обнаружила, с завтрашнего дня будете находиться в международном розыске. Вы все будете нести уголовную ответственность по статье 111 – государственная измена", – сообщили предателям.

Кроме того, далее СБУ включила коллаборантам гимн Украины. Глубоко поражены услышанным, они начали отключаться.

Некоторые даже закрывали камеры руками. А вот, когда заиграла песня "Немає москаля", конференция и вовсе прекратилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина. Точной даты его гибели нет, известно, что коллаборант был взорван в собственном автомобиле 13 января, но тогда точно не сообщалось, выжил он или нет.

В оккупированной Россией части Запорожской области ликвидирован очередной предатель. Гауляйтер временно оккупированного пгт Акимовка Максим Зубарев погиб в результате взрыва неизвестного устройства, заложенного в его автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября коллаборант Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Предатель Украины получил от Путина орден посмертно.