СБУ пришла с обысками к исполняющему обязанности мэра Чернигова

Утром вторник, 5 сентября, специалисты Службы безопасности Украины пришли с обысками в квартиру исполняющего обязанности Черниговского городского головы, секретаря горсовета Александра Ломако. Он предположил, что речь идет о деле с приобретением городом трансформатора.

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Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом чиновник написал в 07:42 в своем Telegram-канале.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но вопрос, похоже, срочный", – отметил он.

По его словам, вероятно, представители Службы безопасности собрались искать трансформатор, который "Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов ор*ами энергосистемы города".

Основанием для этого стало решение Шевченковского райсуда Киева.

"Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле – там легче "порешать", – заявил Ломако.

Чиновник также добавил, что в 08:00 вторника должно было начаться совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его не будет.

Ситуацию с обыском и. о. мэра Чернигова назвал "политическим шоу-сезоном" и "цирком абсурда".

Александр Ломако – секретарь Черниговского городского совета VIII созыва, который с 1 февраля 2023 года исполняет обязанности Черниговского городского головы. 38-летний политик – лидер партии "УДАР" на Черниговщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно СБУ и ДБР провели обыски у экс-депутата по делу об отмывании более 500 млн грн. Также правоохранители проверяли его причастность к уклонению от уплаты 63 млн грн налогов. По данным источников в правоохранительных органах, подозреваемым является Владимир Макеенко.

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