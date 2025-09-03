'Санкции действительно работают': Зеленский обратил внимание на постоянное унижение Путина перед Китаем

Задача Украины и ее партнеров – заставить государство-агрессора РФ прекратить преступную войну. Санкции влияют на этот процесс, Россия действительно чувствует их, поэтому и унижается перед Китаем, пытаясь продать Пекину как можно больше сырья.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. 3 сентября он прибыл в Данию, и после переговоров выступил на совместной с премьер-министром Метте Фредериксен пресс-конференции. Событие транслировалось на YouTube-канале ОП.

Необходимость давления на агрессора

Зеленский сказал, что согласовал с руководительницей датского правительства наши позиции относительно новых санкций против Российской Федерации и взаимодействия с другими партнерами.

"Мы должны говорить с партнерами из Европейского Союза, с Америкой в единый голос", – отметил глава Украинского государства.

"Главная задача сейчас – заставить Россию прекратить убийства и войну", – подчеркнул он. Потому что сейчас кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что сможет преодолеть трудности. "Но мы знаем, как это изменить", – отметил президент.

Экономика РФ уже в сложном состоянии. К примеру, в российских регионах, а также на оккупированных врагом украинских территориях, ощущается дефицит топлива, что является показательной ситуацией.

"Многие отрасли экономики России сейчас приходят в упадок, также есть определенные кадровые проблемы. И плюс постоянное унижение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья. Все это говорит само за себя.

Санкции действительно работают, и мы должны продолжать давить санкциями, давить тарифами на РФ, пока она не осознает, что эта война будет завершена", – сказал Зеленский.

Он добавил, что мира можно достичь только совместным трудом. "Уверен, что он будет", – подытожил президент Украины.

