Появился очень квалифицированный и максимально авторитетный ответ всяческим диванным болельщикам границ 1991 или 2014 годов.

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Итак, Валерий Залужный:

"РАЗМЕРЫ УКРАИНЫ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТОГО, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ БУДЕТ ГОТОВО ЕЁ ЗАЩИЩАТЬ".

Это — касательно условий мирного договора. А теперь — по гарантиям.

Американцы собираются предложить Украине вот такие:

отдать США часть украинских полезных ископаемых, и тогда Соединённые Штаты действительно будут заинтересованы в настоящем мире на нашей земле, ведь она станет и их тоже;

ввести в Украину европейские войска (но пока что не очень спрашивают об этом собственно Европу);

автоматически включить Украину в НАТО в случае возобновления российской агрессии — вот на этом последнем и остановимся.

Сразу следует отметить, что якобы существующий в Вашингтонском договоре запрет принимать в НАТО страны, у которых имеются территориальные споры с другими, — это чистейший фейк: в самом договоре, то есть так называемом Уставе НАТО, об этом вообще ничего нет; и даже в других НАТОвских документах есть лишь намёки насчёт нежелательности такого варианта, да и они являются чисто рекомендательными и не имеют обязательного характера, так как в каждом конкретном случае решение принимается отдельно.

Так, например, ещё в 1952 году в НАТО спокойно себе приняли, к тому же — одновременно, то есть вместе, и Грецию, и Турцию, стабильно воевавшие, да и сейчас тихонько воюющие между собой, так что точно так же можно было бы принять в НАТО не только Украину, но и даже вместе с мордором, о чём я уже — под общие вопли — недавно писал.

Таким образом — при желании можно всё, но где такое желание? Статья 10 Вашингтонского договора требует для приглашения новых членов консенсуса, а его нет и близко, ибо даже если Соединённые Штаты украинское членство формально разрешат, то что делать, к примеру, с Германией, не говоря уже о "независимых" Венгрии или Словакии???

Так кто "автоматику" включения Украины обеспечит, кто выступит гарантом самой этой гарантии?

А хоть бы и приняли — что дальше? Статьи 5 и 7 Вашингтонского договора обе ссылаются на Совбез ООН, где фактически всё решает со своим правом вето россия, да и главная знаменитая "гарантия" статьи 5 говорит лишь о таких действиях, какие каждая страна-член сочтёт необходимыми, то есть фактически не говорит ничего, ибо кто знает, чего каждый член, извините, захочет…

По итогу всё это "пятое-десятое" (статьи 5 и 10) — сплошной мыльный пузырь ни о чём. А потому возлагать огромные надежды именно на такой путь обеспечения будущего мира не стоит. При сегодняшних обстоятельствах США важнее любого военного блока. Так что — не НАТО, а Штаты.

Нравится кому-то действующий начальник Главной страны мира или не очень нравится, но предстоит слушаться: выбора особого нет, ибо китайцы ещё хуже. А уж дразнить его не стоит точно.

Очередей на фронт нет? Нет, и уже очень давно. Коррупция в тяжёлой форме во время войны осталась? Осталась, превратилась в мародёрство, и никто с этим не может ничего сделать. Так что не надо чересчур переоценивать в такое критическое время собственную субъектность и излишне манипулировать словом "независимость".