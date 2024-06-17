Прошли два года и сто четырнадцать дней войны. Линия фронта за прошедшие сутки, слава богу, не изменилась и замедление российского продвижения на покровском направлении становится все более очевидным.

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Кстати, ISW сообщает, что в районе поселка Кринки и Казачьих Лагерей бои продолжаются. Это хорошая новость. А ведь я уже было совсем поверил российским военкорам, которые наперебой все последние недели уверяли нас, что с украинским плацдармом на левом берегу Днепра севернее Херсона уже покончено.

Саммит мира в Швейцарии закончился вполне предсказуемым коммюнике, в котором были повторены все те три пункта, которые и предлагал рассмотреть Зеленский: ядерная безопасность (возврат под контроль Украины Запорожской АЭС) и продовольственная безопасность (свободное судоходство в Черном море), обмен пленными и возврат в Украину всех незаконно вывезенных из нее детей.

Ничего в этом документе не было обращено прямо к России. В нем даже самый очевидный и вполне вегетарианский тезис о необходимости уважать (не безусловно соблюдать, а хотя бы уважать!) территориальную целостность государств и Устав ООН не был сформулирован как обращенный к России. Участники саммита всего лишь выразили свою собственную приверженность этим принципам.

Призыв же отказаться от применения или даже только угрозы применения ядерного оружия был сформулирован в безличной форме, просто как пожелание адресованное непонятно кому: "Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима".

Первое, что приходит в голову при чтении этого фрагмента, так это вопрос: позвольте, а вне контекста войны в Украине - допустимо? Если да, то когда и при каких обстоятельствах, а если тоже нет, то зачем тогда упоминание про "контекст войны в Украине"? Согласитесь эта тема крайне важна для всех нас чтобы вот так просто обойти молчанием такой важный пункт из документа, подписанного большинством участников т.н. "Инаугурационного саммита".

Я человек простой и незамысловатый. Я прихожу в ступор даже только от одного слова "коммюнике", а тут столько всего понаписано. И все так заковыристо и витиевато, что я так и не понял: чего собирались-то? Чтобы что и в честь чего? Гора родила мышь. А, впрочем, почем я знаю, что все это означает на их птичьем дипломатическом языке? Как говорят дипломаты: язык дан человеку (дипломату), чтобы скрывать свои мысли…

По мне так всю идею саммита (как я ее понял) лучше всех выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сказав в своем выступлении на саммите: "Защищать Украину это означает защищать систему правил в мире. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с этими условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить условия для этой дискуссии. Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает Путин. Так не будет."

Я не знаю, насколько все остальные участники саммита согласны участвовать в принуждении России к сдаче, если она откажется принять упомянутые Мелони условия, но лично мне такая формулировка как минимум понятнее, чем все словоблудие итогового коммюнике. (Тем более, что в тексте коммюнике я не увидел ни одного условия, которое было бы обращено непосредственно к России).

Сегодня еще Трамп выдал очередную корку. Все последнее время он в целом поддерживал помощь Украине в борьбе с Россией, а тут, на предвыборном мероприятии в Детройте, неожиданно раскритиковал масштабы американской помощи Украине, сказав, что "решит вопрос" с этим в случае своего избрания ещё до того, как въедет в Белый дом.

Конкретно, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "самым лучшим агентом по продажам" из числа политиков. "Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он увозит 60 миллиардов долларов", – сказал Трамп. Он добавил, что в последний раз Зеленский "уехал с 60 миллиардами" четыре дня назад, после чего якобы заявил, что ему нужны еще 60 миллиардов, и "это никогда не кончается". И, подводя итог этому своему пассажу, он сказал, что ему "нужно будет решить этот вопрос".

Понятно, что тут он перепутал участие Зеленского в G7 в Италии с посещением США, и цифры у него не бьются, и все остальное. Но разве мы сейчас будем так требовательны к точности формулировок Трампа на фоне полной деменции Байдена? То то же и оно… Тут ведь важен вектор его выступления, а он довольно странный.

Трамп уже не первый раз говорит о том, что у него есть какой-то план по прекращению войны между Россией и Украиной, но в чем он состоит - непонятно. Наблюдатели строят гипотезы на этот счет и наиболее распространенная из них предполагает, что Трамп предложит обеим сторонам некий план урегулирования и если с ним не согласится Зеленский, то он полностью прекратит всю помощь Украине, а если не согласится Путин, то напротив - завалит Украину оружием.

На первый взгляд выглядит все очень позитивно. Остается только понять в чем же состоит этот его план урегулирования, который он предложит Путину и Зеленскому? Какие уступки сторон заложены в нем? Согласитесь, без того, чтобы узнать детали этого плана, невозможно оценить, насколько он хорош, а главное - насколько реалистичен.

Короче: поживем - увидим. А пока будем радоваться тому, что ВСУ, похоже, удалось стабилизировать фронт. Это мне кажется самым важным итогом прошедшей недели, поскольку началась она с довольно тревожного наступления россиян на покровском направлении.

Слава Украине!🇺🇦

Израильские военные сообщили о гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа для расширения поставок помощи мирному населению.Перерыв в боевых действиях наступает с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП "Керем-Шалом" к дороге Салах ад-Дин, а затем на север сектора.

В этом сообщении израильской армии говорится, что решение о гуманитарной паузе принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями. Одновременно, они сообщают, что операция в южной части сектора Газа (конкретно - в Рафахе), будет продолжаться. Такие дела…