Блог | Орест Сохар: Самая сложная задача Запада в Украине: убедить Путина в том, что он проиграет

Це заголовок редакційної статті CNN, який супроводжується іронічним підзаголовком: "Успіхів в цьому". Дедалі чіткіше окреслюється стратегія геополітичної психіатрії для бункерного діда. Перекладу з офіційної мови звичайною…

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Етап перший стратегії: НАТО перестало боятися бути "стороною конфлікту", і демонструє готовність брати участь у війні аж до цілковитої поразки Москви.

"Росія програла – вона програла стратегічно, оперативно і тактично", – заявив у вівторок голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти", - генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у середу пояснював партнерам причину швидкої передачі зброї та боєприпасів українським силам.

Вашингтон робить усе можливе, щоб продовжувати тиснути на Москву, аби вплинути на стратегічні розрахунки Путіна, - а це вже Джуліанна Сміт, посол США в НАТО.

Напередодні річниці вторгнення мордору в Україну Білий Дім навіть запланував антипутінське турне Європою: віце-президент Камала Гарріс відправиться на Мюнхенську конференцію з безпеки, а президент Джо Байден відвідає Польщу. Мета - запропонувати найефективніше керівництво Північноатлантичним альянсом з часів закінчення холодної війни.

Етап другий: тут знову йтиметься про т.зв. "мирні переговори", але ніякої "зради" немає:

Конфлікт завершиться "розв’язанням шляхом переговорів", - каже колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Власне, нічого нового, та Петреус цього разу додав одну умову: перемовини мають відбутися лише тоді, коли Путін зрозуміє: війна нежиттєздатна на полі бою та на внутрішньому фронті. Фактично, йдеться про переговори на умовах Альянсу та України. Це, де-факто, головна позиція Білого Дому на сьогодні, хоча в медіа можемо побачити інших "розхристаних" меседжів.

Лідерство Байдена забезпечило єдність і стійкість НАТО. Ця унітарна позиція Старого та Нового Світу, на думку американців, поступово переформатовуватиме мислення Путіна.

Політична унітарність - очікувано - буде підтверджена ЗСУ на полі бою. При цьому, експерти говорять про "місяці кровопролитних боїв". "Українці влаштують Путіну стратегічний провал. І це створить багато проблем для тих, хто підтримує це нечестиве вторгнення в майбутньому", – каже заступник держсекретаря США Венді Шерман, натякаючи на Китай. Фактично, весь прогресивний світ перетворився на колективного психіатра для одного маніакального шизофреніка.

До речі, шизофренія, тобто роздвоєння особистості, пояснює, чому у фюрера так багато двійників.

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