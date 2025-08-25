'Самая большая война в Европе со Второй мировой': Келлог выразил надежду, что через год в Украине будет мир. Видео

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время традиционного молитвенного завтрака, который проходил в Киеве, выразил надежду, что уже через год война будет завершена. И что уже в следующий День независимости будет праздником, когда Украина будет свободной и мирной.

Об этом говорится в соответствующем выступлении американского политика, видео которого мы публикуем ниже. Он также отметил, что война в Украине является крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"На самом деле сейчас число убитых и раненых больше, чем мы имели во время Второй мировой. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек и сторонник мира. И если говорить об участии США во Второй мировой, и речь идет о боях в Сицилии, в Африке, Нормандии, надо помнить о том, сколько это стоило, в том числе жизней, и посмотреть, сколько сейчас имеем погибших с украинской, с российской стороны", – добавил спецпредставитель Трампа.

Келлог отметил также масштабы разрушений, ущерб и убытки, которые принесла эта война. Спецпредставитель Трампа по Украине отметил, что США очень тяжело работают над мирным процессом.

"Это работа, которая еще продолжается. Здесь вопрос и в вашей военной способности. Какие есть ограничения, самые низкие, высокие, средние, политические, дипломатические возможности. И когда все это собирается, получается картина. Это процесс, которым мы занимаемся сейчас", – отметил он.

Келлог также добавил, что имеет четырех внуков и очень не хочет, чтобы они даже слышали о следующей войне.

"Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны... Мы хотим, чтобы не было больше уничтожения, смертей, разрушений. Не только для взрослых, но и для детей. Мы не хотим, чтобы похищали детей", – резюмировал спецпредставитель Трампа.

Что предшествовало

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, который 24 августа прибыл в Украину и принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости, получил от президента Зеленского орден "За заслуги" І степени.

Как сообщал OBOZ.UA, дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, Меган Моббс, почтила добровольцев со всего мира, которые отдали жизнь за наше государство. Она отметила, что именно в День Независимости Украины задумалась о значении и цене свободы.

