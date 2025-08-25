'Свобода – это дело, за которое стоит бороться': дочь Келлога почтила добровольцев со всего мира, погибших за Украину

Дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, Меган Моббс, почтила добровольцев со всего мира, которые отдали жизнь за наше государство. Она отметила, что именно в День Независимости Украины задумалась о значении и цене свободы.

Видео дня

Соответствующее сообщение Меган Моббс обнародовала в соцсети Х. Она убеждена, что именно за свободу стоит бороться и умирать.

Многие иностранные граждане погибли за свободу украинского народа

"Борьба Украины напомнила мне, что свобода – это не наследство одной нации, а неотъемлемое право каждого. Но то, что действительно поразило меня сегодня, – это семьи. Матери, отцы и братья-сестры в отдаленных уголках мира, которые не являются украинцами, но развевают сине-желтые флаги, надевают украинскую вышиванку и чествуют своих сыновей, погибших в этой борьбе. Они отдали своих детей за независимость Украины. И в своем горе они не озлобленные или сломленные, а гордые", – говорится в сообщении.

Дочь Келлога отметила, что отныне День Независимости Украины является праздником не только для тех, кто родился здесь. Он принадлежит также и павшим, которые родились за пределами Украины, "которые откликнулись на ее призыв, чья кровь впиталась в украинскую почву рядом с их украинскими братьями и сестрами по оружию".

"Он принадлежит семьям, которые несут их отсутствие с достоинством и молятся, чтобы их жертва не была напрасной. И он принадлежит всем, кто до сих пор верит, что свобода – это дело, за которое стоит бороться и отдавать жизнь", – написала она.

Вместе с тем Меган Моббс искренне гордится своим отцом Китом Келлогом, который получил награду от президента Владимира Зеленского.

"Сегодня я чрезвычайно горжусь своим отцом, который получил награду от президента Зеленского. Но правда в том, что мне никогда не нужно было видеть медаль на его груди, чтобы знать его характер и ценность. Я всегда гордилась им", – отметила она.

Что предшествовало

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, который 24 августа прибыл в Украину и принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости, получил от президента Зеленского орден "За заслуги" І степени.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее дочь Кита Келлога раскритиковала тот факт, что для российского диктатора Владимира Путина во время встречи на Аляске расстелили красную дорожку. Ее особенно возмутило, что дорожку поручили расстилать американским военным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!