Келлог прибыл в Украину в День Независимости и получил орден "За заслуги"

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог 24 августа прибыл в Украину. Он принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости и получил от президента Зеленского орден "За заслуги" І степени.

Трансляцию с Софийской площади, где проходит празднование, ведет YouTube-канал Офиса президента Украины. Позже Келлог встретится с руководством государства, ожидается, что главной целью обсуждения будут события последней недели и дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.

О прибытии Кита Келлога в Киев стало известно непосредственно во время торжеств по случаю Дня Независимости. Его заметили среди украинских чиновников на Софийской площади, где присутствует и президент Украины Владимир Зеленский.

Во время церемонии президент Украины наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" І степени.

Спецпредставитель президента США наградой, очевидно, был очень тронут. Выходя к Зеленскому, он приложил правую руку к сердцу.

Ранее о запланированном визите Келлога в Украину сообщил журналист Reuters Грэм Слеттери. По информации его источников спецпредставитель Трампа "примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня Независимости", а также "обсудит с лидерами дипломатическую "суматоху" на этой неделе" на фоне дискуссий США, Украины и Европы по гарантиям безопасности.

Предыдущий визит Келлога в наше государство состоялся в прошлом месяце. Во время пребывания спецпредставителя президента США в Киеве россияне не наносили удары по украинской столице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле Келлог озвучил американское видение "плана Маршалла" для Украины. Он отметил, что Соединенные Штаты признают, что восстановление Украины будет огромной, но критически важной задачей, которая будет иметь последствия для более широкой европейской региональной безопасности.

"Мы также осознаем, что восстановление Украины выходит далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры, поскольку она включает решение социальных и экономических последствий войны", – подчеркивал тогда спецпредставитель Трампа.

