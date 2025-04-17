Салливан объяснил, почему администрация Байдена два года не предоставляла Украине ракеты ATACMS. Видео

Бывший советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, почему ракеты ATACMS не передали Украине сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, в начале войны Пентагон не рекомендовал отправку этих вооружений из-за недостатка для собственных нужд США.

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Об этом Салливан сказал во время публичной лекции в Институте политики при Гарвардской школе Кеннеди. Он подчеркнул, что решение не было связано со страхом перед Третьей мировой войной, как некоторые предполагали. На тот момент у армии США не было достаточного количества ATACMS, чтобы одновременно обеспечить и себя, и Украину.

По словам экс-советника, министр обороны США сообщил Байдену о том, что из-за ограниченных запасов такие ракеты не следует передавать третьей стране. Лишь со временем, когда производство выросло, стало возможно поставлять Украине сотни единиц этого вооружения.

"Вы сказали в своем вопросе, что я сказал, что мы не предоставили им из-за опасений Третьей мировой войны. Я не думаю, что я когда-либо [говорил] это об ATACMS. Причина, почему мы не предоставили их изначально заключается в том, что министр обороны США сообщил президенту, что у Соединенных Штатов нет достаточного количества таких средств для удовлетворения наших основных потребностей в сдерживании. И сказали, в сущности, что мы не рекомендуем и не советуем это делать, передавать другой стране. Со временем в течение двух лет мы производили больше. Мы выработали столько, чтобы иметь возможность поставлять в Украину где-то несколько сотен ракет. Это была одна часть", – рассказал Салливан.

Экс-советник добавил, что в 2022 году вопрос риска эскалации вставал по-другому, чем в 2024 году. Тогда администрация Байдена готова к более решительным шагам в поддержке Украины.

"Вторая часть этого заключалась в тех первых месяцах этого периода – апрель-май 2022 года. Вопрос эскалации был иным, чем в 2024 году. Я сказал в ответ на предыдущий вопрос, который задал Грэм, научились ли мы и хотели ли мы делать то, чего не делали раньше во время войны? И ответ на этот вопрос был утвердительным: "Да", потому что мы были готовы взять на себя больший риск, когда это произошло", – добавил чиновник.

Салливан заявил, что отчасти конкретная причина для ATACMS была связана с отрицанием Министерства обороны относительно количества, которое в то время имели США, и частью общего подхода, который администрация Байдена и сам президент приняли по ряду различных решений. В частности, это было связано "со знанием о том, каков уровень терпимости к риску", чтобы происходили поставки в Украину, а также, убедившись, что это не закончится в "эскалационной спирали".

По его словам, хоть ракеты и сыграли свою роль, они не стали переломным фактором в поле боя. Утверждение о том, что передача ATACMS могла радикально изменить ход войны, не имеет достаточных доказательств.

"В заключение я бы только сказал, что в результате мы предоставили Украине очень значительное количество этих систем. Вплоть до уровня, когда нам опять же, ничего больше не нужно давать. И идея о создании большого отличия в оперативном плане в войне не подтверждена доказательствами. Поэтому я думаю, что многое было сделано на этом решении ATACMS, чтобы предположить: "О, если бы вы только дали ATACMS, война развернулась бы совсем иначе". И все же опыт применения Украины ATACMS на поле боя. Я думаю, это свидетельствует о том, что на самом деле это не так", – заявил Салливан.

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