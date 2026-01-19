С Украиной, но без США: в Европе рассматривают идею создания нового военного альянса – Politico

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по захвату Гренландии подталкивают Европу к "разводу" с Америкой. Желание Вашингтона поддерживать Европу в плане безопасности в рамках НАТО поставлено под сомнение, поэтому некоторые чиновники считают "Коалицию желающих" основой для нового военного блока, в котором не будет США.

Украина как наиболее милитаризованное государство Европы может быть среди числа участников. О такой возможности заявило издание Politico.

Раскол между европейскими союзниками и Соединенными Штатами

Журналисты считают, что для многих европейских правительств решение Трампа ввести карательные тарифы против любого, кто попытается помешать его планам на Гренландию, стало последней каплей

"Я думаю, что это воспринимается как шаг слишком далеко. Европу критикуют за слабость в отношении Трампа. В этом есть определенная правда, но есть и красные линии", – сказал один европейский дипломат, имя которого не раскрывается.

Нынешнюю американскую администрацию вряд ли можно назвать надежным торговым партнером, и тем более – надежным союзником в сфере безопасности. Поэтому союзникам стоит срочно задуматься о будущем.

"В политике США происходят изменения, и во многих отношениях они являются постоянными. Ожидание – это не решение. Нужно упорядоченно и скоординировано двигаться к новой реальности", – убежден чиновник.

По данным Politico, эта координация уже началась, "как и большой разговор о том, что будет дальше".

"Если Соединенные Штаты не изменят подход коренным образом, этот процесс, вероятно, завершится радикальной перестройкой Запада, которая нарушит глобальный баланс сил", – написали журналисты. При таком сценарии этот разрыв нанесет смертельный удар НАТО в его нынешнем виде.

Альтернатива Североатлантическому альянсу

"Коалицию желающих" издание назвало объединением, которое работает все более эффективно. Стоит отметить, что туда входят не только государства ЕС (к примеру, Великобритания и Норвегия).

"Советники по нацбезопасности из 35 правительств регулярно контактируют, часто встречаются онлайн и лично, а также взаимодействуют с помощью менее формальных текстовых сообщений. Они привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является значительной частью проблемы", – говорится в статье.

Между основными участниками "Коалиции желающих" довольно высокий уровень доверия. Британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, итальянский премьер Джорджа Мелони и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен регулярно переписываются друг с другом – часто в одном групповом чате.

В одной из таких переписок присутствует и Владимир Зеленский – это чат "Вашингтонской группы", которая в августе поехала в Белый дом убеждать Трампа не давить на Украину после саммита с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Коалиция желающих" изначально была посвящена Украине. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепили доверие, а также настроились на сотрудничество. Они знают друг друга по имени, и с ними легко связаться и отправлять текстовые сообщения", – рассказал неназванный дипломат.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса по безопасности. Он, скорее всего, не будет исключать сотрудничество с Америкой, но и не будет воспринимать его как должное.

Что касается роли Украины, то она является наиболее милитаризованной страной среди представленных, с огромной армией, высокоразвитой индустрией производства беспилотников и большим опытом в реалиях ведения войны, чем у кого-либо другого.

Киев давно стремился стать частью НАТО, но сейчас это кажется маловероятным вариантом. "Если учесть военную мощь Украины, добавив к ней, среди прочих, Францию, Германию, Польшу и Великобританию, потенциальная вооруженная сила "Коалиции охочихК будет огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", – заявили в Politico.

