Как известно, 5 июня 2000 года Соединённые Штаты на высшем уровне, то есть в лице президента Клинтона, отклонили просьбу Путина принять Россию в НАТО и в тот же день предложили такое вступление Украине, тогда (в лице президента Кучмы) это предложение как бы и не заметившей, а очнувшейся гораздо позже (8 лет спустя), когда уже стало немного поздно (как говорил потом один депутат - "запіздало"), ведь в НАТО тогда уже фактически заправляла немецкая ведьма.

При этом июньские (2000 года) слова Клинтона об "открытых для Украины дверях в Трансатлантическое сообщество" были никоим образом не простой данью вежливости, а совершенно реальным предложением, ибо это все происходило как раз между четвёртым (1999 года) и пятым (2004 года) расширениями альянса, когда в него вошли соответственно Венгрия, Польша, и Чехия (3), а также Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония (7) - итого 10 умных стран былого социалистического Востока, Украина же свой настоящий шанс, таким образом, тупо ("многовекторно") прозевала.

Писателей, которые б именно тогда (то есть КОГДА БЫЛО МОЖНО и даже ПРИГЛАШАЛИ!) громко рассказывали бы, что Украина не в НАТО это отложенная война с Россией, в то время было не так много (где-то примерно в районе нуля), так что в стране тогда имелся достаточно мощный [почти] консенсус по вопросу такого вступления, а именно - не торопиться.

Впрочем, поскольку знаменитая "нуниочемная" пятая статья Вашингтонского договора ("…которые посчитает необходимыми") существовала уже тогда так же, как и сейчас,

то вся разрушительная сила непобедимого НАТО заключалась отнюдь не в ПРАКТИЧЕСКОМ применении принципа "Все - за одного!", одинаково маловероятном (вследствие глупой необходимости консенсуса) и тогда, и сейчас,

а только лишь в ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ такого маловероятного применения,

когда американские президенты еще не рассказывали, очень они хотят защищать далекую заокеанскую Европу (и на каких именно "взаимовыгодных" навязанных финансовых условиях такой защиты), или хотят вообще не очень,

а сам уважаемый блок еще не успел безвозвратно опозориться чём-то вроде: "Где взрывы? Нет никаких взрывов! Где доказательства? Это ошибка! Они не специально! Они уже извинились! Они больше не будут! Мы не станем рисковать ради ваших мелочей нашей безопасностью, и не провоцируйте нас ради вас на Третью мировую! Венгрия - против!!!"…

И если даже когда это пУгало действительно кого-то пугАло, в Украине, очень мягко говоря, еще выколебливались (лет восемь), размышляя, нужно оно ей или нет,

то отчего сейчас, когда оно уже выглядит крайне жалко и время от времени прямым текстом говорит, что не защитит ни членов, ни нечленов,

нам - с и без того 28 двусторонними соглашениями о безопасности (включая, между прочим, договоры со Штатами и с ЕС)!!! - внезапно так свербануло ещё и впихнуться, кроме того, внутрь этого сраненького гаранта

[где и 5 процентов на оборону это громадный ("антисоциальный"!) подвиг],

что наша воюющая страна (потенциальные защитники которой скорее выбрасываются из окон или переплывают Тису, чем дают себя "забусифицировать") готова на дальнейшие человеческие и территориальные потери -

ради пустушки-погремушки (по-украински - пипки-брязкальця)?

Есть и другие весомые причины? ОК, так о них тогда и говорите, однако же запоздавшее на четверть столетия НАТО тут причем?