Именно Украина является настоящей исторической основой Руси, а Россия лишь присвоила часть чужого наследия. Украина фактически стала "родиной" даже для того, с чем сегодня ведет войну, поскольку в свое время добровольно отдала часть собственной истории.

Видео дня

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Ведь понятие Руси значительно шире современных границ.

Однако именно Украина является ее центром и источником. "Русь – это Украина. Но Русь – это больше. Значительно больше. И Украина –родина всего этого, даже того, против чего мы сейчас воюем", – заявил Буданов.

Проблема заключается в том, что украинцы сами позволили России использовать часть собственного исторического наследия.

"Мы отдали большую часть своей истории, отдали добровольно, а те, кому мы это отдали, просто присвоили ее", – сказал он.

Буданов также резко высказался относительно российских исторических претензий, заявив, что Россия не имеет настоящего отношения к истории Руси.

"Но они – никто. Русь – это мы. И мы должны господствовать над всеми ими", – подчеркнул глава ОП.

Тогда как вопрос "освобождения России" имеет значительно более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Современная война идет не только за территории, но и за право на собственную историю и идентичность.

Напоминаем, что кремлевский режим вынужден пересмотреть свои нарративы о войне против Украины из-за неспособности достичь своих первоначальных целей. Таким образом, новым российским нарративом является "внеблоковый" и "безъядерный" статусы Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина резко отреагировала на очередные заявления российской стороны по истории во время заседания Совета Безопасности ООН. Украинский дипломат Андрей Мельник публично опроверг распространенные российские исторические нарративы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!