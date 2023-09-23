Рупор Кремля Соловьев набросился на украинского волонтера Дану Яровую, потому что она эффективно обеспечивает тыл ВСУ

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграмм-канале написал, что новым руководителем тыла в ВСУ будет "псевдоволонтер" Яровая.

Данная Яровая - известная украинская волонтер и член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны отреагировала на сообщение пропагандиста в своем Фейсбуке: “Вставайте. Здесь новенькую серию привезли. Такого в моей карьере еще не было. Когда обо мне пишет рупор российской пропаганды Соловьев, это победа. Значит, я поступаю правильно", - написала Яровая.

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Накануне ряд пророссийских телеграмм-каналов и сайтов в Украине разместили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Яровую назначают заместителем Министра обороны Украины по тыловому обеспечению, и назвали это "плохой идеей". На информационную атаку против известной волонтерки отреагировали военные, волонтеры , общественные деятели, журналисты, которые начали выражать Яровой поддержку, отмечая, что бестолковая информационная атака - свидетельство эффективности Яровой в Минобороны.

"Дану знаю с 2014 года. И я тысячу раз видела, как близко она воспринимает к сердцу любую проблему, будь то помощь раненым, комплектация аптечек ВСУ и насколько эффективна ее помощь", - написала парамедик Юлия Паевская, легендарная "Тайра".

“Соловьев очень переживает за то, чтобы украинское Минобороны имело сильный кадровый потенциал. Еще Путин о Данной Яровой не высказывался", - отметил Николай Княжицкий.

“Мусорные атаки на Дану Ярову объясняются просто: много рук, которые наживались на войске, она пообрубила за последние полгода! Вывод питания на Прозорро сэкономил 4,5 миллиарда гривен для армии. Дана своей энергией и решительностью отбила эти деньги из карманов коррупционеров, которые чахнут по этим потокам. Как раньше, ребята, не будет" - отметил журналист Сергей Высоцкий.

Волонтер и саперка Леся Литвинова прокомментировала одно из сообщений: “Знаешь, я не вижу смысла выражать Дане поддержку. Потому что это как в анекдоте о теще и крокодиле. Сам напал – его проблемы)"

"Невероятное количество поддержки уважаемой Даны Яровой от украинцев, которых очень уважаю и поддерживаю. В ответ на очередную волну проплаченного хейта от тех, кого начали убирать от государственной кормушки, - написал Андрей Дворниченко.