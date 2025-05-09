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Блог | Ровно год: для меня большая честь представлять интересы Украины в Великобритании
Ровно год.
Для меня большая честь представлять интересы Украины там, где нас слышат, понимают и постоянно помогают.
Далее текст на языке оригинала.
Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах...
Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи.
Британія залишається нашим головним стратегічним партнером
Далі буде.
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