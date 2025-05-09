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Валерий Залужный
Валерий Залужный
посол

Блог | Ровно год: для меня большая честь представлять интересы Украины в Великобритании

Ровно год: для меня большая честь представлять интересы Украины в Великобритании

Ровно год.

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Для меня большая честь представлять интересы Украины там, где нас слышат, понимают и постоянно помогают.

Далее текст на языке оригинала.

Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах...

Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи.

Британія залишається нашим головним стратегічним партнером

Далі буде.

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