Блог | Альфред Кох: Россияне, ничего, кроме пули в спину, вы от Путина не дождетесь

Подошёл к концу триста сорок четвёртый день войны. С фронта радостных новостей нет, но и плохих - тоже. В Бахмуте все по-прежнему тяжело, на юге - в районе Орехова и Угледара - стабильно. Россияне неожиданно продвинулись на запад от Кременной в направлении Лимана, но это локальный успех, который ни во что серьезное не перерос. Как продвинулись, так и, надеюсь, будут отброшены.

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А в остальном, прекрасная маркиза… Короче, пока поводов для серьёзного беспокойства нет. Бывало и хуже. Конечно, пока россияне пытаются наступать, никакой речи об ответном наступлении ВСУ не идёт. Надо с минимальными потерями выдержать этот натиск путинского войска. А уж потом… Весной… В общем, слушайте Залужного. Я все больше убеждаюсь, что он один знает, что делать.

Резников говорит, что Путин сосредоточил для наступления в конце февраля группировку аж в полмиллиона человек. Чета как-то я не знаю… Откуда эти цифры? Никто кроме Резникова таких цифр не приводит. Это какая-то страшилка "Ну-ка дайте F-16, иначе все пойдёт к чертям собачьим". Я бы был поосторожнее с такими сверхмрачными оценками. А то как бы не вышло "волки-волки". Откуда вдруг взялось у Путина полмиллиона резерва? Впрочем, не мое это дело. Пусть говорит, что хочет… Лишь бы толк был.

Да. Не ждите от меня комментариев про коррупционные скандалы в Украине и решительные действия команды Зеленского по борьбе с ней. Я плохо разбираюсь во внутриукраинской кухне и поэтому не могу дать какой-то содержательной оценки этим действиям.

Одни говорят, что это показательные выступления перед американцами, чтобы те не колебались в предоставлении военной и финансовой помощи. Другие считают это борьбой за власть и подготовкой к следующим президентским выборам (которые через год). Третьи - реальной борьбой с коррупцией. Эмоционально я за третью версию. Но прав я или нет - не знаю… Хочется думать, что - прав…

Вчера Путин приехал в Волгоград на празднование 80-летия Сталинградской битвы. Его приезд сопровождался анекдотическим переименованием на несколько дней Волгограда в Сталинград и открытием бюста Сталина (которое, впрочем, сам Путин не посетил).

Сверхценные мысли, которые он там излагал, не стоит особо анализировать. Это обычная пропагандистская жвачка, которая известна всем, кто хоть раз открывал советский учебник истории. Про решительный перелом, беспримерный подвиг, всемирно-историческое значение и т.д. Был там и очередные путинские перлы. Например, про немецкие Леопарды во время Сталинградской битвы. Но мы отнесем это к разряду литературных гипербол.

Вполне предсказуемо в путинской речи, среди причин победы Красной Армии в Сталинградской битве, не фигурировали американские поставки оружия и боеприпасов и не был упомянут печально известный приказ Сталина N227, который вышел накануне, в конце июля 1942 года, и который широко известен как приказ "Ни шагу назад!", узаконивший практику заградотрядов.

А без этих двух важных составляющих победы все в его речи сводилось лишь к морально-волевым качествах советских солдат. Это на мой взгляд не могло быть случайностью. Ведь почему именно сейчас вместо традиционного победобесия понадобилась такая неожиданная помпа вокруг этой кровавой драмы, развернувшейся в самой середине войны?

Все дело в том, что в нынешней войне Путин не может рассчитывать на сколько-нибудь серьезную помощь союзников (а даже напротив: может быть уверен, что она будет предоставлена Украине). Следовательно, он и не может такую помощь пообещать своим солдатам. А заградотряды он уже сделал и они вовсю работают. Только он, по каким-то причинам стесняется рассказать об их благотворной роли в деле подъёма боевого духа у своих чудо-богатырей.

Таким образом, в его перечне причин только лишь и остались эти самые морально-волевые качества. Эта новая версия победы под Сталинградом и была придумана Путиным для того, чтобы дать понять своей армии, что ей больше нечего от него ждать: американского оружия он ей дать не может, деньги на российское оружие украл его друг Чемезов, а заградотряды уже есть, но про них говорить нельзя как в доме повешенного - о верёвке.

Так что на собственном пупе, дорогие мои, пердячим паром, на зубах и на своём солдатском горбе надлежит вам дальше вытягивать эту войну, великие наследники Суворова и Жукова. Ничего, кроме чекистской пули в спину вы от полковника госбезопасности Путина не дождётесь.

О чем он вам сегодня и сообщил. Практически открытым текстом. И для этого он приехал не к вам на передовую, а ровно в противоположном направлении - в далёкий и спокойный тыловой Волгоград. Пардон - Сталинград. Где в гордом одиночестве среди огромных каменных истуканов он показушно побродил по Мамаеву кургану.

Все считают, что Путин сегодня опять делал намёки на то, что он готов применить ядерное оружие. Я несколько раз прослушал его пассаж про то, что российский ответ на поставку Леопардов "применением бронетехники не закончится". И честно говоря, не считаю, что это он имел в виду ядерное оружие. Обычные путинские угрозы, какие-то невнятные жесты и традиционное путинское бахвальство. Не более того.

Так что "все идет по плану". Хе-хе. Ждём официального сообщения о поставках дальнобойных ракет для Украины. Это сильно изменит соотношение сил в пользу ВСУ. И помним:

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!