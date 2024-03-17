Россиянам нас никогда не победить: Порошенко сказал, почему у Путина ничего не получится

Несмотря на очень сложную ситуацию на фронте, пятый президент Петр Порошенко сохраняет оптимизм и веру в победу Украины. Он призвал власть и общество все усилия и ресурсы объединить для укрепления армии.

Об этом Петр Порошенко сказал в интервью Елене Курбановой на телеканале "Прямой".

"Время работает не на нас. Почему? Потому что мы неэффективно используем это время. Я тоже зубами вырывал это время для того, чтобы иметь возможность построить армию. Потому что в четырнадцатом году у нас армии не было от слова совсем. Ничего важнее этих задач не может быть – никаких марафонов, никакой брусчатки, никаких сериалов, никаких краж, никакого "восстановления", – сказал Порошенко.

"Мы должны усилить армию. Мы должны усиливать ее быстрее, чем россияне. Мы должны сделать так, чтобы время играло на нас быстрее. Единственный ресурс, где мы не способны соперничать с россиянами – это численность вооруженных сил. У них больше физически. Поэтому вторая составляющая – "save soldiers", специальная программа "спаси солдата". Мы должны проводить мобилизацию тогда, когда солдат у нас полностью обеспечен бронежилетом, каской, оружием, боеприпасами, РЭБом, беспилотниками – всем", – подчеркнул Порошенко.

"Вторая новость хороша: россиянам нас никогда не победить. То, что Путин сказал, что в двадцать четвертом году они планируют выйти на линию Днепра – Запорожье, Днепр, Харьков будут оккупированы – не будут. Кто им не даст? Мы", – убежден пятый президент.

И третья позиция: путина тоже надолго не хватит. Поэтому мы должны укрепить армию; мы должны строить фортификационные сооружения. Что нам нужно сделать, чтобы пути не вышли в Днепр? Постройте три линии фортификационных сооружений. Повысьте цену для путина за каждый метр украинской земли. Но не устраивайте "крепость Бахмут" или "крепость Авдеевка". Мы должны знать, что в каждый момент мы можем отойти на вторую линию, заставив врага заплатить за это целыми дивизиями или армиями", – объяснил Порошенко.

"Поэтому позитив – ничего у путина не получится. Позитив: Украина перемолет путина. Позитив: все зависит от нас. Вторая просьба: не кивайте на партнеров – "виновные американцы, британцы, немцы, французы, венгры"… Забудьте об этом. Когда мы строим фортификационные постройки, нам американцы или французы не нужны. Когда мы строим FPV-дроны, нам американцы или французы не нужны. Когда мы отлаживаем производство от пороха до артиллерийских снарядов, нам нужны технологии, но это разовая позиция. Если бомбят производства снарядов здесь, заключайте соглашения с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией и стройте их прямо на приграничных территориях там. Я знаю, как это делать", – сказал Порошенко.

"В любом случае не теряйте веру в Украину. Мы точно победим", – считает лидер "Евросолидарности".