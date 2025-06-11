Россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией, - Зеленский

Россия хочет захватить украинскую Одессу. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который 11 июня состоялся в Одессе. Он подчеркнул, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству РФ в другие страны.

Глава государства подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.

"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией", – сказал президент.

По словам Зеленского, Одесская область является одной из главных целей России для провоцирования хаоса. Он отметил, что такие действия страна-агрессор уже проводила на Балканах, пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии. А Молдову Россия в течение трех десятилетий пытается удерживать в бедности и нестабильности, чтобы взять ее под свой контроль.

"Если Европа проиграет в Молдове в этом году, это подбодрит Россию еще больше вмешиваться в дела ваших стран, забирая у вас ваши ресурсы, ваш суверенитет, даже вашу историю. Поддержка европейской Молдовы, а не пророссийских или олигархических сил является чрезвычайно важной задачей для всех нас", – подчеркнул Зеленский.

Путин не хочет заканчивать эту войну, поскольку он верит, что пока может воевать и доминировать над своими соседями, он будет оставаться у власти, пояснил президент.

"Но, независимо от того, во что верит Путин, наша задача – заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", – заявил украинский лидер.

Инструментами такого принуждения России к миру является мощная военная поддержка Украины, чтобы агрессор почувствовал "реальную цену войны на своей территории", подчеркнул Зеленский. Он отметил, что сегодня системы ПВО и дроны имеют решающее значение.

Другим важным инструментом является усиление санкций, указал президент.

"Восемнадцатый пакет санкций ЕС может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. 45 долларов за баррель лучше, чем 60 долларов, но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов –- это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров продолжать оборонную поддержку Украины, сохранять единство и устойчивость к гибридным угрозам, усиливать киберзащиту и развивать сотрудничество в области инфраструктуры. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих следующих вторжений.

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