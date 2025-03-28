Россия угрожает безопасности: в МИД сделали заявление о вмешательстве оккупантов в работу ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины осудило попытки страны-агрессора РФ легитимизировать незаконный контроль над Запорожской АЭС. В ведомстве заявили, что Москва продолжает манипулировать вопросом ядерной безопасности, используя атомную станцию как инструмент международного давления и шантажа, что создает прямую угрозу безопасности всей Европы.

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Соответствующее заявление обнародовали 28 марта на сайте МИД Украины. Как отмечается, незаконное вмешательство РФ в функционирование ЗАЭС, в частности из-за централизованного контроля и действий, ставящих под угрозу техническую стабильность объекта, является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.

В МИД Украины также отметили, что Кремль целенаправленно ограничивает работу международных экспертов и оказывает давление на МАГАТЭ, пытаясь блокировать передачу объективной информации мировому сообществу.

Любые попытки России навязать свои правила управления станцией, в частности, через действия государственной корпорации "Росатом", являются нелегитимными и угрожают безопасности региона, добавили в министерстве.

"Мы в очередной раз подчеркиваем: ни одно решение о запуске реакторов на Запорожской АЭС не может приниматься без участия законных украинских регуляторных и операционных органов – Госатомрегулирования и НАЭК "Энергоатом". Никакие оккупационные администрации, посторонние органы или представители государства-агрессора не имеют права вмешиваться в процессы, касающиеся безопасной эксплуатации украинской атомной станции", – говорится в заявлении.

Также в МИД напомнили, что вопрос ядерной безопасности на Запорожской АЭС не может рассматриваться отдельно от вопроса незаконного контроля над станцией.

"Любые попытки России выдавать свое присутствие за нормальное управление являются целенаправленной пропагандой, призванной скрыть реальную угрозу, которую представляет оккупация ЗАЭС. Украина обращается к международным партнерам с призывом усилить совместные усилия для прекращения российского ядерного шантажа. Требуем введения дополнительных санкций против "Росатома", – говорится в заявлении.

В МИД также выразили уверенность, что полное прекращение любого сотрудничества с "Росатомом" и жесткая международная изоляция ядерного сектора России является правильным и своевременным ответом на действия страны-агрессоры по ЗАЭС.

В министерстве добавили: от МАГАТЭ Украина ожидает принципиальной позиции относительно незаконного присутствия РФ на территории оккупированной ЗАЭС. Агентство должно использовать все имеющиеся механизмы для усиления давления на Россию и вывода военных и персонала окупантов из украинской станции.

Возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины является единственным путем восстановления ядерной безопасности и стабильности. Только украинские регулятор и оператор могут обеспечить надлежащий уровень ядерной безопасности на станции в соответствии с международными стандартами и гарантиями МАГАТЭ, заявили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что Запорожская атомная станция была, есть и будет украинской.

"РФ должна немедленно вывести свои войска с территории станции, прекратить ядерный шантаж и попытки манипулировать вопросами глобальной безопасности. Украина продолжит решительно действовать для восстановления законности и защиты безопасности всей Европы", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Запорожская АЭС – это, мол, "российский ядерный объект" и сослались на указ диктатора Владимира Путина об оккупации Запорожской области и других территорий Украины. В ведомстве Лаврова предложили миру признать оккупацию ЗАЭС и цинично назвали возвращение Украине контроля над ней невозможным.

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