Страна-террорист Россия планирует отменить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это станет ответом на размещение Соединенными Штатами ракет дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года.

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При этом Лавров добавил, что в настоящее время "нет никаких условий" для стратегического диалога с Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью кремлевским пропагандистским СМИ.

Лавров пожаловался, что Москва недовольна действиями США, которые намерены разместить свои ракеты на территории Германии с 2026 года. По его словам, Вашингтон "проигнорировал предостережения со стороны России и Китая".

Также глава МИД РФ выдал, что Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, "практически нежизнеспособен и от него придется отказаться".

"России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Сегодня он практически нежизнеспособен и от него придется отказаться", – заявил Лавров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, стал первым случаем, когда сверхдержавы договорились о сокращении своих ядерных арсеналов и ликвидировали целую категорию ядерных вооружений.

В 2019 году при администрации Дональда Трампа США вышли из договора, заявив, что Москва нарушает его. При этом Вашингтон указал на разработку Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, известной в НАТО как SSC-8. Вскоре после этого Пентагон провел испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое было бы невозможно, пока действовал Договор.

Ранее сообщалось, что НАТО якобы может разместить в Украине или в соседней Польше термоядерную бомбу в ответ на запуск Россией баллистической ракеты средней дальности, которая может нести ядерный заряд (в РФ ее называют "Орешник"). Речь идет о термоядерной бомбе B-61.

Напомним, согласно результатам соцопросов, поддержка восстановления ядерного оружия в Украине значительно выросла за последние три десятилетия. Сейчас 73% украинцев выступают за ядерное оружие, не поддерживают – 20% граждан и еще 7% затруднились ответить.

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