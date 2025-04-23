'Война закончится мгновенно': у Путина озвучили новый список требований к Украине

У Кремля появился новый список требований к Украине, по выполнению которого страна-агрессор РФ якобы согласится на прекращение войны. В первую очередь это вывод украинских Вооруженных сил с территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Это "как де-юре, так и де-факто" территория России, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Сразу же после вывода украинских защитников с указанных территорий "война закончится мгновенно", уточнил россиянин. Заявление Пескова прозвучало в газете Le Point.

"Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то война закончилась бы мгновенно. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемая часть России", – отметил Песков.

На замечание, что РФ не контролирует полностью ни одну из указанных областей, Песков ответил, что там территории, "оккупированные нынешним киевским режимом", и они именно оккупированы, "поскольку в результате референдумов эти территории вошли в административные границы российской федерации".

Так или иначе, однако, Россия "достигнет своей цели мирным или военным путем", заявил Песков.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп "не назначал конкретно определенную дату" установления перемирия в Украине. Россия также не считает уместным назначение каких-либо сроков, сказал спикер Кремля.

Также, по его словам, отставка украинского президента Владимира Зеленского "не входит в требования" Кремля. Однако, даже если бы мирное соглашение "было подписано сегодня", позже в Украине могли бы юридически отрицать его "из-за нелегитимности Зеленского в связи с военным положением и отдельными статьями Конституции".

Песков отдельно отметил, что Трампа и российского диктатора Путина объединяет то, что "они оба понимают абсурдность отказа от диалога". Речь идет о двух последних заявлениях из США о возможности выхода администрации Трампа из переговорных процессов по установлению мира в Украине.

Спикер Кремля добавил, что и США и РФ "ведут подготовительные работы" по встрече Трампа и Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах заявили, что планируют продолжать переговоры по завершению войны между Украиной и Россией. Специальный представитель США вскоре снова отправится в Москву, чтобы обсудить условия прекращения огня.

Однако после этого США заявили о возможном отказе от посреднической роли в завершении войны между Россией и Украиной, если их мирная инициатива не получит положительного ответа в ближайшее время. Вашингтон считает, что обеим сторонам были предложены справедливые условия, которые могут стать основой для завершения военных действий.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он говорил на пасхальном мероприятии в Белом доме, которое состоялось 21 апреля.

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