У Трампа две цели: в ISW объяснили, что стоит за предложениями США по прекращению войны в Украине

Соединенные Штаты Америки недавно представили Украине предложение из семи пунктов по прекращению войны, согласно которому США признают Крым "частью России" и позволят российским войскам продолжать оккупацию значительных частей южных и восточных областей. Доступная информация о содержании предложения свидетельствует о том, что оно знаменует собой внезапное и существенное изменение в недавно объявленной администрацией президента Дональда Трампа стратегии по разрешению войны.

Ныне очевидно, что там хотят и прекращения огня в Украине, и сразу возобновления экономического сотрудничества со страной-агрессором Россией. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Что США предложили Украине

О так называемом новом мирном плане от администрации Трампа 22 и 23 апреля написали издания Telegraph и Axios, ссылаясь на "источники, знакомые с этим вопросом". Последние же и заявили, что Вашингтон представил Киеву предложение о прекращении войны во время встречи 17 апреля в Париже, отметив, что диалог по нему продолжится 23 апреля на многосторонних переговорах в Лондоне. Каких-либо официальных заявлений о предложении США не было, а потому ISW в своей оценке возлагается, среди прочего, на упомянутые публикации в СМИ.

Так, по данным Telegraph, документ американской стороны содержит семь пунктов о немедленном прекращении огня, украинско-российские переговоры, неспособность Украины присоединиться к НАТО, территориях, Запорожской атомной электростанции, американо-украинском соглашении о ископаемых и американо-российских отношениях.

По данным обоих изданий, план предусматривает, что США "де-юре" признают российский контроль над захваченным в 2014 году Крымом и "де-факто" – оккупацию Россией большинства районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, где сейчас находятся российские войска. В то же время армия РФ должна будет выйти из оккупированных частей Харьковской области.

Axios написало, что план предоставит Украине "беспрепятственный проход" по реке Днепр, а The Telegraph – что Украина получит "беспрепятственный доступ к устью" реки. Это же издание указало, что в предложении говорится об отводе российских войск из неопределенного района Херсонщины.

Кроме этого, американское предложение предусматривает, чтобы ЗАЭС, захваченная оккупантами в марте 2022-го, "считалась украинской территорией", но под управлением США: и тогда она будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и в Россию.

Также в предложении США говорится, что Украина не станет членом НАТО, но все еще может присоединиться к Европейскому Союзу. Американская сторона убеждена, что это даст Киеву "надежную гарантию безопасности" с участием группы европейских и, возможно, неевропейских государств. Однако в документе нет подробностей о том, как будет работать эта "миротворческая операция", и не упоминается участие США в этом миротворческом контингенте.

В то же время сообщается, что Штаты отменят все свои санкции, наложенные на Россию с 2014 года, и усилят экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетическом и промышленном секторах. Наконец Украине обещают компенсацию и помощь на реконструкцию, но не указывают, из какого источника финансирования.

Что стоит за американским предложением Украины

По мнению ISW, сообщенное предложение США свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится одновременно достичь полного прекращения огня в Украине, заключить мирное урегулирование для прекращения войны и развивать американо-российские экономические отношения. Аналитики говорят, что это демонстрирует резкий контраст с расписанием событий, к которым Белый дом призвал в последние недели.

Например, 25 марта там заявили, что "императив Трампа по прекращению убийств с обеих сторон [войны]" является "необходимым шагом к достижению крепкого мира, демонстрируя, как администрация рассматривала полное прекращение огня как первый шаг к обеспечению мирного урегулирования войны.

Киев согласился с предложенным Вашингтоном 18 марта полным прекращением огня вдоль линии фронта и на продолжение при поддержке США одностороннего пасхального перемирия с Россией 21 апреля – в отличие от Москвы, отказавшейся принять или продлить эти предложенные и поддержанные США режимы прекращения огня.

15 апреля Белый дом также заявил, что Штатам "нужно сначала увидеть прекращение огня" перед тем, как развивать американо-российское экономическое партнерство, а госсекретарь США Марко Рубио еще в феврале утверждал, что американские санкции против РФ "будут оставаться в силе, пока Россия и Украина не достигнут мирного соглашения о прекращении войны". В то время как нынешнее предложение администрации Трампа уже одновременно предусматривает и прекращение огня в Украине, и отмену санкций против России вместе с развитием американо-российского экономического сотрудничества.

"Существенные же детали территориальных обменов в предложениях США непонятны из имеющихся отчетов. Российские войска оккупировали небольшую часть Николаевщины – Кинбурнскую косу, и недавно начали проводить наступательные операции на севере Сумщины – эти две области предложения США не касаются. И непонятно, получит ли Украина доступ только к устью Днепра или к более широкой прибрежной территории вдоль левого берега реки, учитывая разницу между сообщениями Axios и The Telegraph", – оценили в Институте изучения войны.

Также там отметили, что в американских предложениях не уточняются подробности относительно объема территории вблизи ЗАЭС на левом берегу Днепра, которая будет считаться украинской. Однако российские силы должны были бы отойти с некоторых территорий в этом районе согласно плану США, поскольку они оккупировали значительные части Запорожской области за левым берегом реки.

"Все же, река Днепр будет представлять собой значительный барьер между контролируемой Украиной и управляемой США Запорожской АЭС и другой территорией под контролем Украины при условии с плана США, что российские войска не отступят с территории вокруг Каховского водохранилища, чтобы обеспечить наземный мост из контролируемой Украиной Запорожской области к ЗАЭС", – указали аналитики.

Они отмечают, что расположение такого стратегически важного объекта вблизи "замороженной" линии фронта значительно усложнило бы способность Украины защищать ЗАЭС из-за недостаточной глубины обороны.

"Замораживание российской войны в Украине на любой нынешней линии фронта – в частности, в Запорожской и Херсонской областях – принесет лишь огромную пользу России и увеличит риски и расходы для Украины и Запада от сдерживания агрессии, не говоря уже о поражении и будущих военных операциях РФ против Украины", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как СМИ обнародовали вероятный новый мирный план США, помощники американского лидера заявили, якобы Трамп признался, что достичь мира в Украине сложнее, чем он надеялся. То есть признал, что начатую более трех лет назад Россию войну не удалось завершить за 24 часа, он себе представлял.

