Россия показала массовую психическую недееспособность, – Подоляк

Российская Федерация является психически недееспособной. Страны Европы и США еще раз в этом убедились после того, как оккупанты нанесли ракетный удар по украинским семьям, которые пытались эвакуироваться с вокзала в Краматорске.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. Он отметил, что реакция на преступные действия РФ отображается через заявления властей международных партнеров нашего государства.

"Франция устами министра финансов Ле Мера заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для России. Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для российского кровавого газа.

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Германия же устами Президента Штайнмайера говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая Путина. И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских безумных ракет", – написал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске (Донецкая область) в пятницу, 8 апреля. В этом районе находились тысячи людей, ведь там проводится эвакуация мирных жителей в более безопасные области Украины. Поэтому россияне хорошо знали, куда и зачем целятся. Официально известно о 50 погибших, еще 98 человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Президент Владимир Зеленский назвал вражескую атаку "злом, которое не имеет границ". Он отметил, что оккупанты уничтожают мирное население, потому что им не хватает смелости сражаться против ВСУ.