Подпись путина, конечно, ничего не стоит, однако много стоит подпись Трампа — потому Украина и должна вести переговоры только с ним, но Трампа пуйло боится, как боится и его обмануть, вследствие чего любые именно Трамповы переговоры с пуйлом уже имеют определённый смысл.

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Таким образом, для Украины контакт с мордором возможен лишь при посредничестве Трампа, причём лишь после того, как тот уже поработает с путиным, если, разумеется, есть желание, чтобы наши переговоры не только состоялись, а ещё и принесли хотя бы сколько-нибудь надёжный результат.

На этом фоне совершенно непонятны любые причитания насчёт "опять об Украине без Украины" или "ой, Трамп сначала с ним, а уже потом с нами — поставит перед фактом".

Да, поставит, на то он и Трамп, а не король Лесото, но перед фактом каким? А вот перед каким:

"Соединённые Штаты, внимательно выслушав российские бредни и заодно честно и понятно изложив мордору (с подробностями и примерами), что к чему, приняли решение относительно своей позиции и предлагают независимой Украине следующее: […] — для дальнейшего символического утверждения тремя сторонами — с такими гарантиями: […]".

Где-то так. По крайней мере, обратное пока не доказано.

Но есть у нас, безусловно, и запасной вариант вместо США, и это, ясное дело, никак не объединённая Европа. Ведь Европа есть, а единства нет и в помине. Так что если объективно, то потенциальный запасной это Китай. Не Трамп — так Си, и Трамп это должен понимать.