Блог | Кирилл Буданов: Россия не готова на длительные боевые действия

Следующие три месяца на фронте будут очень активны и решат дальнейшее течение событий. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью "Голос Америки":

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Далее текст на языке оригинала.

– росія так і не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань;

– станом на зараз озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому;

– Україні потрібна штурмова авіація: перш за все, літаки А10, Thunderbolt II;

– кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується;

– станом на зараз немає жодних ознак, які свідчать про те, що Китай може поставляти зброю для росії;

– фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран;

– Сербія, на яку так всі в росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні спроби купити через треті країни (зокрема М’янму) — більш-менш масштабно ввезти озброєння;

– в нинішніх умовах росія не може собі дозволити визнати, що вона програє;

– результатом цієї війни однозначно буде повернення всіх кордонів зразка 1991 року;

– наступні три місяці будуть досить активними, вони визначать подальший перебіг подій;

– в Україні сильно пришвидшились, інтенсифікувалися темпи розвитку всього, що повʼязано з безпілотними авіаційними комплексами;

– Україна зараз — гарант безпеки для всієї Європи;

– найбільші геополітичні страшилки росіян стали реальністю, а Україна стане однією з найпотужніших держав;

– чим швидше росіяни вийдуть з України, тим в теорії більше в них залишиться шансів на утримання своєї території в більш-менш схожих кордонах;

– досвід Ізраїлю найвірогідніше до нас прийде на певну кількість років;

– обміни з повернення військовополонених тривають, і повернуто вже близько 2 тисяч осіб;

– 90% всіх військовополонених росіяни захопили в перші дні. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках — цивільні люди;

– рф чітко розуміє, що по-перше: ядерна зброя — це не зброя — це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить;

– завершення війни на першому етапі — це вихід на кордони 1991 року, на другому — створення смуги безпеки навколо України, як мінімум, з російського боку на глибину 100 кілометрів і більше.